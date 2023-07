A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Lionel Messi é apresentado no Inter Miami com grande festa: "Sigo querendo vencer" Após adiamento devido as fortes chuvas, astro foi recebido pelos torcedores em evento no Estádio DRV PNK, na cidade de Fort Lauderdale

Nem mesmo a forte chuva impediu que Lionel Messi desse o primeiro passo para começar um novo momento em sua carreira. Neste domingo (16), ele foi oficialmente apresentado como novo astro da Major League Soccer e novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos.



O evento, que chegou a ser suspenso por conta das condições climáticas, aconteceu no Estádio DRV PNK, na cidade de Fort Lauderdale, e contou com shows e presença de celebridades. O contrato será válido até o fim de 2025.

— Estou muito feliz de estar aqui em Miami. Obrigado David [Beckham], a sua família, aos torcedores pela recepção. As pessoas foram espetaculares comigo desde que chegamos. Quero começar a treinar, competir, sido querendo vencer e continuar crescendo. Espero desfrutar e vou me dedicar 1000%. Coisas muito lindas irão acontecer. Obrigado a todos — afirmou Messi.

Messi foi até o centro do gramado para discursar para os torcedores presentes. O público não foi divulgado oficialmente, mas o estádio tem capacidade para 18 mil pessoas. Ele foi recebido por David Beckham e Jorge, dois dos proprietários do Inter Miami, e foi ovacionado pelos torcedores.



No telão, vídeos de astros dos esportes norte-americanos, como Stephen Curry, do Golden State Warriors, desejando boa sorte ao argentino foi exibido.

Antes de Messi subir no palco, o astro Sergio Busquets também foi oficialmente apresentado. O volante ex-Barcelona, que foi para os Estados Unidos para seguir os passos do amigo pessoal, usará a camisa 5 e também tem contrato válido até o final de 2025.

— Esta é uma oportunidade especial que estou muito emocionado por aproveitar. Estou entusiasmado com este próximo passo na minha carreira com o Inter Miami — disse o catalão de 35 anos.

A provável estreia de Messi pelo clube norte-americano deve ser na próxima sexta-feira, quando o Inter Miami enfrenta o Cruz Azul, do México, em jogo válido pela Copa das Ligas 2023. O argentino ocupa a posição "Designated Player" do Inter Miami, sendo um dos jogadores com salário acima do teto permitido pela MLS.

Neste momento, o Inter Miami ocupa o último lugar na tabela de classificação da Conferência Leste da liga dos EUA. Para mudar esse cenário, o clube anunciou neste domingo a contratação do volante Sergio Busquets, ex-Barcelona, e também negocia com o lateral-esquerdo Jordi Alba. Tata Martino, que também treinou o clube catalão, foi contratado para ficar à beira do gramado.

Veja também

Náutico Marchiori analisa possibilidade de utilizar Gabriel Santiago e Souza como meias no Náutico