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futebol Lionel Messi ganha o Prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes de 2026 por trajetória no futebol Júri reunido em Oviedo destacou carreira do argentino, comportamento em campo e ações voltadas à educação e saúde de crianças vulneráveis

O futebolista argentino Leo Messi recebeu o Prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes de 2026. A decisão foi tomada por um júri reunido em Oviedo, que destacou tanto a trajetória esportiva do jogador quanto seu trabalho solidário voltado a crianças em situação de vulnerabilidade.

Ao justificar a escolha, o júri ressaltou o talento descrito como deslumbrante e a carreira considerada excepcional do argentino. Também enfatizou o caráter contínuo de suas ações sociais, direcionadas à ampliação do acesso à educação e aos cuidados de saúde para crianças desfavorecidas.

O texto da fundação exalta Messi como o jogador com mais títulos da história do futebol e afirma que ele conquistou respeito e admiração ao longo da carreira.

Além do desempenho esportivo, a premiação levou em conta características pessoais e profissionais atribuídas ao atleta. Segundo o júri, Messi é reconhecido pelo comportamento exemplar em campo, além de constância, humildade e compromisso com o jogo coletivo.

O Prêmio Princesa das Astúrias é um dos mais prestigiados da Espanha e reconhece anualmente personalidades e instituições de destaque em diferentes áreas.

O júri responsável pela escolha foi formado por Teresa Bernadas Porto, José Félix Díaz Fernández, Joaquín Folch-Rusiñol Corachán, Andrea Fuentes Fache, Juan Ignacio Gallardo Tomé, Patricia García Rodríguez, Santiago Nolla Zayas, Jennifer Pareja Lisalde, Alberto Suárez Laso, Joan Vehils Guasch e Theresa Zabell Lucas.

A presidência coube a Teresa Perales Fernández, marquesa de Perales, enquanto Paloma del Río Cañadas atuou como secretária da comissão responsável pela premiação.

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