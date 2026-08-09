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luto Lionel Messi se despede de seu pai e recebe mensagens de carinho em Rosário Cerimônia será íntima e ocorrerá em um cemitério na localidade de Pérez, vizinha a Rosário

Lionel Messi se despede neste fim de semana de seu pai, Jorge Messi, em sua cidade natal, Rosário, repleta de altares improvisados, cartazes e mensagens de carinho para a família, que se prepara para o sepultamento neste domingo (9), após o falecimento do pai do ídolo, aos 68 anos.

A cerimônia será íntima e ocorrerá em um cemitério na localidade de Pérez, vizinha a Rosário. Lionel Messi, que chegou no sábado à noite em um voo privado vindo dos Estados Unidos acompanhado da esposa, Antonela Roccuzzo, e dos filhos, permanece com o restante da família desde então.

Nos arredores do cemitério, algumas pessoas se aglomeram - entre curiosos, policiais e jornalistas -, além de homenagens deixadas por torcedores durante a madrugada.

"Força, família Messi" ou "Força, Messi, te amo sempre" eram algumas das mensagens nos cartazes fixados pelos torcedores no portão do cemitério, ao lado de uma coroa de flores, conforme observou a AFP no local.

Seu companheiro de seleção, o meio-campista Leandro Paredes, disse que pretendia visitá-lo após a partida que disputou pelo Boca contra o Vélez, na noite de sábado.

"Certamente fará bem a ele que estejamos lá. Vou falar com alguns dos meus companheiros para ver se vamos agora ou amanhã, depois do meio-dia (referindo-se ao domingo)", disse Paredes à imprensa após o jogo.

Veículos de imprensa locais informaram que outro de seus companheiros de seleção — e, neste caso, também de clube —, Rodrigo de Paul, viajará à Argentina para acompanhar o astro.

Embora a família não tenha divulgado a causa da morte, o jornal local Clarín apontou que se tratava de um câncer contra o qual Jorge Messi lutava havia meses.

A doença do pai do craque se tornou pública durante a Copa do Mundo da América do Norte de 2026, quando Lionel Messi chorou após marcar um gol contra a Argélia, lágrimas que o ídolo atribuiu a questões pessoais, mas que a imprensa local apontou estarem relacionadas ao estado de saúde de seu pai.

Após rumores sobre sua condição, a família informou em junho, pouco depois do início do torneio, que Jorge Messi estava sob acompanhamento médico, sem fornecer mais detalhes.

Depois da Copa do Mundo, Lionel Messi viajou a Rosario por alguns dias para visitar Jorge.

Luto no futebol mundial

Mensagens de condolências chegaram de várias partes do planeta.

O FC Barcelona, time onde Lionel construiu grande parte de sua carreira, agradeceu a Jorge por ter confiado ao clube os seus primeiros anos e a sua fase de maior esplendor no futebol.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) determinou um minuto de silêncio e o uso de braçadeiras pretas em todas as categorias do futebol argentino, com bandeiras a meio mastro até a próxima sexta-feira.

O Inter Miami, casa de Messi desde julho de 2023, observou um minuto de silêncio na noite de sábado, antes da partida contra o Monterrey pela Leagues Cup, e seus companheiros de equipe disputaram o jogo usando braçadeiras pretas.

Após marcar um gol, De Paul exibiu, sob a sua camisa, outra com o número 10 em homenagem a Messi.

Personalidades do esporte e do entretenimento argentino — entre elas a ex-esposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, e outro companheiro de equipe de 'La Pulga', Luis Suárez — também manifestaram apoio à família Messi nas redes sociais.

O Leones FC, clube presidido por Matías Messi, irmão do craque, suspendeu todas as suas atividades esportivas em sinal de luto.

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