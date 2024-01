A- A+

Messi Lionel Messi: veja a quantia que o jogador ganhará por aparição em comercial no Super Bowl O craque argentino do Inter Miami vive um momento agitado nos Estados Unidos

Estes são tempos agitados para Lionel Messi, após um período de inatividade. Agora, o campeão mundial embarca na cansativa turnê do Inter Miami, que nesta segunda-feira (29) enfrentará o Al HiIal, na Arábia Saudita, em amistoso.

Enquanto isso, nas últimas horas foi divulgada a quantia exorbitante que o número 10 receberá por sua participação em um anúncio durante o Super Bowl de 2024. O astro argentino teria cobrado 14 milhões de dólares por um comercial de 60 segundos da empresa Michelob, segundo reportagem do The New York Times.

A Michelob Ultra é uma cerveja norte-americana que aos poucos está se tornando conhecida e a empresa quis jogar duro contratando o melhor jogador do mundo para ser protagonista de sua nova publicidade.

No ano passado a empresa pagou 7 milhões de dólares por um anúncio de 30 segundos no Super Bowl, mas este ano queria contratar o capitão da seleção argentina para seu comercial que aparecerá no intervalo do Super Bowl, que costuma ser feito uma média de 100 milhões de espectadores em todo o mundo.

Veja também

