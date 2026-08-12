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Futebol Lionel Messi volta a Miami após funeral do pai na Argentina Jogador passou alguns dias com a família em Rosário

Lionel Messi retornou a Miami, nos Estados Unidos, após uma breve estadia na Argentina para se despedir de seu pai, Jorge Messi, que faleceu na madrugada de sexta para sábado.

Depois de passar alguns dias em Rosário, sua cidade natal, o jogador voltou aos EUA acompanhado de sua esposa, Antonela Roccuzzo, e seus filhos, Mateo, Thiago e Ciro. As informações são do jornal La Capital, da Argentina.

O avião que transportou a família decolou na noite da última terça-feira do Aeroporto de Fisherton, em Rosário, e chegou na manhã desta quarta-feira ao Aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Seu retorno às atividades do Inter Miami, no entanto, não deve acontecer agora.

Messi chegou à Argentina no sábado após saber da morte de seu pai, que estava internado em um hospital em Rosário e faleceu aos 68 anos após uma longa doença.

No domingo, foi realizada uma cerimônia restrita a amigos e familiares para se despedir de Jorge Messi, em um cemitério de Pérez, localidade vizinha a Rosário.

O encontro de familiares e pessoas próximas ocorreu sob rigoroso sigilo e com um forte esquema de segurança.



Nas imediações do cemitério, se reuniram jornalistas, policiais e alguns fãs, vários deles com homenagens para se despedir de Jorge Messi, figura central na vida e na carreira do capitão da seleção argentina, tanto como pai quanto em seu papel de agente.

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