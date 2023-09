Lisca é anunciado como novo treinador do Vila Nova

A- A+

O Vila Nova anunciou, nesta quinta-feira (21) a contratação do treinador Lisca para a reta final da Série B. O auxiliar técnico Márcio Hahn e o auxiliar de preparação física Jonas Mauro chegam para compor a comissão técnica.

LISCA é do Vila!



O gaúcho de 51 anos está contratado e é o novo técnico do Vila Nova Futebol Clube.



O auxiliar técnico Márcio Hahn e o auxiliar de preparação física Jonas Mauro chegam com Lisca.



Bem-vindo, professor! #VilaAmorInfinito pic.twitter.com/Q2vc625kRt — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) September 21, 2023

Lisca chega para substituir Marquinhos Santos, demitido após a derrota de virada para o Sampaio Corrêa na última terça-feira (19).

O Vila passou boa parte da Série B dentro do G4, mas ocupa atualmente a sétima posição com 46 pontos. A distância para o grupo de acesso é de dois pontos e pode ficar maior a depender dos resultados nesta 29° rodada.

Chance de retomada na carreira

Apelidado como "Lisca Doido", o novo treinador do Vila Nova tem uma oportunidade de retomar a carreira. Em 2022, Lisca acumulou trabalhos ruins- além de polêmicas.

O técnico passou apenas quatro jogos no Sport e depois foi para o Santos. A saída do Leão foi conduzida de um modo que causou desconforto na diretoria rubro-negra.

No Santos, foram oito jogos disputados em dois meses com duas vitórias, três empates e três derrotas. Antes do final do ano, Lisca passou pelo Avaí e foi demitido após uma sequência de seis derrotas consecutivas na Série A.

