Lista das finais emocionantes do futebol brasileiro

O futebol brasileiro é conhecido em todo o mundo por sua técnica, habilidade e paixão. Mas além disso, também é famoso por seus finais emocionantes do futebol que ficam marcados na memória de torcedores e admiradores do esporte.

De viradas espetaculares a gols históricos, o futebol brasileiro tem um repertório vasto e emocionante de finais inesquecíveis. Então, prepare-se para reviver alguns dos momentos mais marcantes do futebol brasileiro e sentir a emoção novamente!

Confira nossa seleção das finais mais disputadas e inesquecíveis. Relembre as finais emocionantes do futebol brasileiro. Descubra as partidas que marcaram a história do esporte nacional, com gols, histórias e muita emoção.

Flamengo

Em 1981, o Flamengo conquistou a Libertadores e, posteriormente, o Mundial de Clubes da FIFA. Em uma final histórica contra o Liverpool, o time carioca venceu por 3 a 0, com gols de Nunes, Adílio e Leandro.

Também em 1981, o Flamengo enfrentou o Cobreloa, do Chile, na final da Libertadores. Após empatar em 0 a 0 na primeira partida, o Flamengo venceu a segunda por 2 a 0, com gols de Nunes e Adílio, conquistando a América pela primeira vez.

Uma das finais emocionantes do futebol mais memoráveis aconteceu em 1983, quando o Flamengo enfrentou o Santos na final do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, sendo decidido nos pênaltis. O Flamengo saiu vitorioso por 3 a 2, conquistando o título.

Por fim, a final da Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate, foi um dos jogos mais emocionantes da história do futebol brasileiro. O Flamengo saiu perdendo por 1 a 0, mas virou o jogo nos minutos finais com dois gols de Gabigol, conquistando o título depois de 38 anos.

Grêmio

Em 1995, o Grêmio enfrentou o Nacional, do Uruguai, na final da Libertadores. Após vencer a primeira partida por 3 a 1, o time gaúcho foi derrotado na volta por 2 a 0. A disputa foi para os pênaltis e o Grêmio venceu por 5 a 4, garantindo o bicampeonato da competição.

Relembre as finais emocionantes do futebol com o Corinthians

O Corinthians também teve sua final memorável em 2012, quando enfrentou o Boca Juniors na final da Libertadores. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o time paulista venceu a volta por 2 a 0, com gols de Romarinho e Danilo, conquistando pela primeira vez a competição.

Ainda na final do Mundial de Clubes de 2012, entre Corinthians e Chelsea, o time paulista venceu a partida por 1 a 0, com um gol de Paolo Guerrero, conquistando o título mundial pela primeira vez em sua história.

E como não lembrar da final do Campeonato Brasileiro de 2005, entre Corinthians e Internacional? Com uma vitória por 2 a 1, o time paulista conquistou o título de maneira heroica, em uma das "finais" mais emocionantes da história do futebol brasileiro mesmo sendo em pontos corridos.

Outra que entrou para as finais emocionantes do futebol aconteceu em 1995, quando o Corinthians enfrentou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Após empatar em 1 a 1 no tempo normal, o Corinthians venceu a partida nos pênaltis por 5 a 4, conquistando o título em uma das finais mais disputadas da história do futebol brasileiro.

Vasco

O Vasco também teve sua final marcante em 1998, na decisão da Libertadores contra o Barcelona, do Equador. Após empatar em 2 a 2 na primeira partida, o Vasco venceu a segunda por 2 a 1, com dois gols de Edmundo, conquistando o título sul-americano.

Em 2000, o Vasco enfrentou o São Caetano na final da Copa João Havelange. Após empatar em 1 a 1 na primeira partida, o time carioca venceu a segunda por 3 a 1, conquistando o título em uma das finais emocionantes do futebol mais disputadas da história do futebol brasileiro.

Internacional

Em 2006, o Internacional viveu um dos momentos mais marcantes de sua história, conquistando a Libertadores diante do São Paulo. Com um gol de Adriano Gabiru, o Inter venceu a partida por 2 a 1 e conquistou o título pela primeira vez em sua história.

São Paulo

Outra final memorável aconteceu em 1992, quando o São Paulo enfrentou o Newell’s Old Boys na final da Libertadores. Após empatar em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a disputa foi para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vitorioso por 3 a 2.

Relembre as finais emocionantes do futebol com o Palmeiras

Outra final memorável aconteceu na Libertadores de 1999, quando o Palmeiras enfrentou o Deportivo Cali, da Colômbia. Após empatar o jogo de ida em 1 a 1, o time paulista venceu a partida de volta por 2 a 1, conquistando o título pela primeira vez na história.

O Palmeiras também teve sua final marcante em 1993, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Após empatar a primeira partida em 1 a 1, o Palmeiras venceu a segunda por 4 a 0, conquistando o título de maneira espetacular.

O Palmeiras também teve sua final marcante em 2000, quando enfrentou o Vasco na final da Copa Mercosul. Após empatar em 0 a 0 na primeira partida, o Palmeiras venceu a segunda por 4 a 3, conquistando o título sul-americano.

Atlético-MG

Uma das finais emocionantes do futebol brasileiro foi a decisão do Campeonato Brasileiro de 1971, entre Atlético-MG e São Paulo. O jogo terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, sendo decidido nos pênaltis. O Atlético-MG sagrou-se campeão com uma vitória por 1 a 0.

Outra final inesquecível foi a decisão da Libertadores de 2013, entre Atlético-MG e Olimpia, do Paraguai. Após perder a primeira partida por 2 a 0, o time mineiro venceu a segunda por 2 a 0, levando a disputa para os pênaltis. O Atlético-MG conquistou o título com uma vitória por 4 a 3 nas penalidades máximas.

Relembre as finais emocionantes do futebol com o Santos

E como não lembrar da final do Mundial de Clubes de 2011, entre Santos e Barcelona? O time brasileiro, liderado por Neymar, acabou derrotado pelo Barcelona por 4 a 0, mas a emoção da torcida santista em ver seu time disputando a final contra um dos maiores times da história do futebol é inesquecível.

O Santos também está presente nessa lista, com a final do Campeonato Brasileiro de 2002, quando enfrentou o Corinthians. Com uma vitória por 3 a 2, com gols de Robinho, Diego e Elano, o Santos conquistou o título em uma das finais emocionantes do futebol brasileiro.

É impossível esquecer os gols, as histórias e as emoções vividas nesses jogos que entraram para a história do esporte. São parte da história para os entusiastas e experiência para novos jogadores, ou caso você aposte no futebol sportingbet.com, por exemplo.

As finais memoráveis do futebol brasileiro são momentos que vão além das quatro linhas. São histórias que ficam para sempre na memória dos torcedores, que vibram com cada gol e se emocionam com cada conquista.

