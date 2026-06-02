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futebol Liverpool acerta com Iraola dias após demitir técnico campeão inglês, diz jornal Espanhol deixa o Bournemouth para assumir os Reds e substituir Arne Slot, dispensado um ano após conquistar a Premier League

O Liverpool definiu rapidamente quem comandará a equipe na próxima temporada. De acordo com o jornal inglês The Times, o clube chegou a um acordo com Andoni Iraola para assumir o cargo deixado por Arne Slot, demitido no último sábado.

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Aos 43 anos, Iraola acertou os termos pessoais com os Reds após negociações que duraram menos de 48 horas. Segundo o jornalista Fabrizio Romano e o jornal The Times, o acordo já está fechado e resta apenas a formalização do anúncio oficial.

A mudança acontece de forma surpreendente. Slot deixou o cargo apenas um ano depois de conduzir o Liverpool ao título da Premier League, o segundo do clube desde a reformulação do campeonato inglês em 1992.

Os dirigentes de Anfield identificaram Iraola como o nome ideal para liderar um novo ciclo. O treinador ganhou prestígio na Inglaterra pelo trabalho realizado no Bournemouth, onde construiu uma equipe competitiva e consolidou sua reputação como um dos técnicos mais promissores da Premier League.

Ascensão meteórica

Antes de chegar ao futebol inglês, Iraola iniciou sua carreira como treinador no AEK Larnaca. Posteriormente, passou por equipes espanholas como Mirandés e Rayo Vallecano, onde chamou atenção pelo estilo ofensivo e pela capacidade de desenvolver equipes com orçamentos mais modestos.

Em 2023, desembarcou na Inglaterra para substituir Gary O'Neil no Bournemouth. Desde então, recebeu elogios pelo desempenho da equipe e passou a ser monitorado por clubes de maior expressão.

Auxiliar deve acompanhá-lo

Segundo o The Times, Iraola pretende levar para Anfield o auxiliar técnico Tommy Elphick, atualmente integrante de sua comissão no Bournemouth. Elphick, de 38 anos, esteve recentemente entre os candidatos ao comando do Bristol City, mas o clube optou por contratar Michael Skubala, que estava no Lincoln City.

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