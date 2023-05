A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Liverpool anuncia saída de brasileiro e mais três jogadores no final da temporada Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain deixarão o clube depois do término de contrato, que acontece no final desta temporada 22/23

O Liverpool anunciou na tarde desta quarta-feira (17), que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain deixarão o clube no final desta temporada. Com o término de contrato chegando ao fim, os quatro jogadores não terão seus vínculos renovados e poderão assinar com qualquer outro clube de graça.

Os quatro jogadores fizeram parte da equipe de Jürgen Klopp vencendo a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2019, além de conquistar o título da liga depois de 30 anos, acumulando impressionantes 99 pontos na temporada 2019-20.

Passsagem do brasileiro no clube inglês

A passagem de Roberto Firmino no Liverpool foi muito bem sucedida. O atacante brasileiro chegou ao clube em julho de 2015 - vindo do clube alemão Hoffenheim - e rapidamente se estabeleceu como um jogador importante no time.

Firmino é um jogador muito versátil. Originalmente é um camisa 9, mas é capaz de atuar em várias posições no ataque. Na maioria das vezes ele atuou como "falso 9", fazendo parte de um dos melhores trios de ataque do Liverpool, vencedor da Champions League e do Mundial de Clubes em 2019, junto com Mané e Salah .

Além dos títulos, o alagoano de Maceió, é muito apreciado pelos torcedores do Liverpool, que admiram seu estilo de jogo agressivo e sua atitude positiva dentro e fora de campo, e foi homenageado no último jogo do Liverpool fora de casa, pela Premier League. Apesar de não ter entrado em campo, os torcedores ovacionaram o brasileiro, já que o jogador está prestes a deixar o clube.

Segundo a nota divulgada pelo clube da cidade de Liverpool, logo após o jogo contra o Aston Villa no próximo sábado (20) - esse que vai ser o último jogo em casa dos Reds na temporada - será feito um agradecimento especial ao quarteto em Anfield, estádio onde o clube manda seus jogos.

"Todos os quatro jogadores partirão com nossa gratidão e apreço pela contribuição que deram." afirmou em nota divulgada nesta quarta-feira (17), o Liverpool.

