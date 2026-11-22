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Campeonato Inglês Liverpool aproveita aposta errada de Pochettino e goleia o Manchester United na Premier League O Manchester United está dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês

O Liverpool aproveitou uma aposta do técnico estreante Mauricio Pochettino que deu muito errado, controlou o clássico e goleou com tranquilidade o Manchester United por 4 a 0 neste domingo (22) no Anfield.

Com tropeços dos líderes da Premier League, a 11ª rodada foi benéfica para o Liverpool, que está na quarta posição, com 21 pontos, um a menos do que o Manchester City. O United é o penúltimo colocado com 8.

Após a demissão de Michael Carrick, o argentino Pochettino teve apenas três dias de trabalho para armar o Manchester United para a partida com o Liverpool e fez um ajuste ousado no time.

Escalou o zagueiro holandês De Ligt como titular ao lado de Yoro e deixou o veterano Maguire no banco. De Ligt sofreu com uma grave lesão nas costas e não iniciava um jogo da Premier League desde novembro de 2025.

Os planos do treinador estreante começaram a ruir logo no começo do jogo. Fora de ritmo, o holandês hesitou na marcação e permitiu que Isak aparecesse livre, na velocidade, para invadir a área do United.

Yoro não teve como consertar a falha do companheiro de zaga e atropelou o atacante rival.

Com apenas 8 minutos de jogo, o zagueiro francês foi expulso e deixou o United com um a menos. Na cobrança da falta frontal, Szoboszlai bateu forte no canto direito do goleiro Lammens, que não chegou a tempo para a defesa.

O time da casa aproveitou o momento de desequilíbrio do rival e chegou ao segundo gol na sequência, aos 13. O atacante Rio Ngumoha, de 18 anos, avançou pela esquerda e cruzou. Wirtz passava pela bola, mas esticou a perna e finalizou de maneira plástica para fazer 2 a 0.

Pochettino tentou reequilibrar o United tirando o atacante Mbeumo para a entrada de Maguire, de 33 anos, que teve boa atuação.

O Liverpool controlava as ações, mas não atacava de maneira incisiva e parecia satisfeito com o resultado parcial.

O domínio do time da casa continuou no segundo tempo, e as chances desperdiçadas também. Mas, aos 21, Barcola puxou contra-ataque pela direita e cruzou para Rio Ngumoha marcar seu primeiro gol na temporada.

O Liverpool fechou a goleada após pressionar o United em seu campo de defesa. Depois de retomar a bola, o time acionou Wirtz, que deixou Muñoz na cara do gol para fazer 4 a 0.

Na próxima rodada a Premier League, o Manchester United recebe o Brentford no sábado, enquanto o Liverpool enfrenta o Everton como visitante no domingo.



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