CAMPEONATO INGLÊS Liverpool vence Aston Villa e abre cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City no Inglês Os 'Reds' chegaram aos 28 pontos, contra 23 do City, que perdeu do Brighton

O Liverpool abriu cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês, ao vencer, neste sábado, o Aston Villa, por 2x0, em duelo válido pela 11ª rodada.

Os 'Reds' chegaram aos 28 pontos, contra 23 do City, que perdeu do Brighton. Já o Aston Villa permanece com 18 pontos, na oitava colocação.

Empurrado pela entusiasmada torcida, o Liverpool pressionou muito o Aston Villa nos primeiros 15 minutos, mas sem criar grandes oportunidades de gol. Bem armado pelo técnico espanhol Unai Emery, o Aston Villa foi se soltando ao ataque e levou perigo em cabeçada de Bailey.

Mas a coragem do Aston Villa acabou dando espaços para o Liverpool, que, aos 20 minutos, acertou um sensacional contra-ataque. Lançado, Salah carregou a bola até perto da área adversária, sofreu falta, as a bola sobrou para Darwin Núñez, que passou pelo goleiro Emiliano Martínez e abriu o placar.

A desvantagem no placar não diminuiu o entusiasmo do Aston Villa, que seguiu no ataque e quase empatou com Watkins. O problema dos visitantes era segurar os contra-ataques dos anfitriões.

Aos 32, após outro escanteio, Salah, com enorme categoria, dominou a bola e lançou Darwin Núñez. O atacante correu meio campo e na saída de Emiliano Martínez bateu para fora.

Persistente, o Aston Villa foi em busca do empate e só não conseguiu por causa de duas belas defesas do goleiro Kelleher. O Liverpool tentou responder com Darwin Núñez de longe, mas Emiliano Martínez mostrou segurança.

Os times vieram com a mesma intensidade para a etapa final. Rogers quase empatou para o Aston Villa aos 30 segundos, enquanto Darwin Núñez perdeu, de cabeça, o segundo gol do Liverpool.

O jogo foi tenso, com as equipes procurando o ataque, mas sem sucesso por causa do bom posicionamento do sistema defensivo adversário. Aos 35, Salah errou uma assistência que poderia ter definido a vitória do Liverpool.

O Aston Villa se lançou ao ataque e o Liverpool foi mortal, mais uma vez com Salah. O egípcio arrancou desde o campo de defesa, passou pelo zagueiro Diego Carlos e demonstrou tranquilidade para superar Emiliano Martínez: 2x0. Daí ao final foi festa no Anfield.

