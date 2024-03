Liverpool atropela Sparta Praga na Liga Europa e chega a 1003 gols com Klopp; Roma goleia

A- A+

O Liverpool encaminhou a classificação para as quartas de final da Liga Europa ao derrotar o Sparta Praga por 5x1, com dois gols do uruguaio Darwin Nuñez, nesta quinta-feira (07), na Generali Arena, em Praga, na República Checa. Assim como os comandados de Jürgen Norbert Klopp, a Roma também se deu bem ao bater o Brighton, da Inglaterra, por 4x0.

Além de encaminhar a classificação, o Liverpool chegou aos incríveis 1003 gols sob o comando de Klopp, que deixará o clube ao final da temporada. Neste período, foram 474 partidas, em nove temporadas.

Com a vitória, o Liverpool pode perder por até três gols de diferença que se garante nas quartas de final. O Sparta Praga busca um milagre por quatro gols, para levar para os pênaltis, ou mais. O duelo de volta está marcado para quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Anfield.

O Liverpool dominou o jogo do início ao fim e precisou de apenas seis minutos para tirar o zero do marcador. Mac Allister sofreu falta dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. O próprio volante cobrou com categoria e mandou no fundo das redes.

Aos 24, começou a brilhar a estreia do uruguaio Darwin Núñez. Ele arriscou de fora da área e encobriu o goleiro Vindahl. O atacante ampliou aos 47. Ele recebeu de Mac Allister e bateu com estilo para fazer o terceiro do Liverpool e o seu segundo na partida.

O Sparta ameaçou reagir no segundo tempo e diminuiu no primeiro lance com um gol contra de Bradley. O Liverpool não se abateu e ainda marcou mais dois. Aos sete, Luis Díaz recebeu de Eliiott e fez o quarto. Aos 48, Szobozlai deu números finais ao duelo.

Ainda nesta quinta-feira, a Roma, comandada pelo ídolo Daniele De Rossi, foi outra que praticamente se garantiu na próxima fase ao fazer 4x0 no Brighton, com gols de Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante, no Estádio Olímpico de Roma.

Veja também

Vôlei Recife Vôlei perde para o Mackenzie, mas se mantém na segunda colocação da Superliga