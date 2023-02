Liverpool bate Everton em clássico e consegue 1ª vitória na Premier League em 2023

A- A+

O Liverpool, venceu o clássico contra o Everton por 2x0 nesta segunda-feira (13), conseguindo assim sua primeira vitória no Campeonato Inglês em 2023, uma semana antes de enfrentar o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League.

Estes três pontos, conquistados graças aos gols de Mohamed Salah e Cory Gakpo (49'), colocam os 'Reds' na nona posição da tabela, a nove pontos do Top 4, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

O Everton, por sua vez, se mantém na zona de rebaixamento.

Em Anfield, diante da sua torcida, o Liverpool protagonizou contra seu rival local um intenso duelo.

No minuto 36 do primeiro tempo, em um escanteio a favor do Everton, o zagueiro James Tarkowski acertou a trave do goleiro Alisson.

Os 'Reds' então armaram um rápido contra-ataque, com Darwin Núñez e Salah partindo em velocidade, que terminou com o egípcio balançando as redes ao aproveitar um cruzamento do uruguaio.

Logo no início do segundo tempo, o Liverpool fechou a conta em mais uma jogada veloz, que desta vez terminou com o gol de Gapko aos quatro minutos da etapa final, o primeiro do holandês pelo clube.

Os 'Reds' continuaram dominando, mas não conseguiram ampliar o placar, apesar da entrada do atacante português Diogo Jota, recuperado de lesão na coxa.

