Liverpool bate Real Madrid e cola no topo da Liga dos Campeões; veja outros resultados
Se não fosse Courtois, equipe espanhola poderia ter perdido por um placar elástico em Anfield
Thibaut Courtois tinha tudo para deixar Anfield como herói da noite em uma de suas maiores apresentações da carreira. O goleiro belga fez incontáveis milagres diante de um Liverpool arrasador. Mas acabou não suportando a enorme pressão e viu a invencibilidade espanhola chegar ao fim na Champions com derrota por 1 a 0 em dia de massacre em campo e linda festa dos ingleses
O duelo caminhava semelhante à decisão de 2021/22 entre as equipes no Stade de France, em Saint-Denis, na França, com ingleses mandando no jogo e merengues se segurando atrás. Ocorre que desta vez não saiu o gol decisivo de Vini Jr - o brasileiro já anotou cinco vezes diante do Liverpool na história da Champions, mas desta vez pouco fez. E o brilho de Courtois não foi suficiente. Se naquele jogo o belga segurou tudo, desta vez nada pôde fazer quando Mac Allister apareceu livre na área.
O resultado deixa o Real Madrid estacionado nos nove pontos, a mesma pontuação alcançada pelos ingleses, que encostam nos ponteiros e voltam a sonhar com a vaga direta às oitavas de final após derrota na casa do Galatasaray e desconfiança com o futebol abaixo do esperado.
O Liverpool entrou em campo com 'fome'. Queria espantar de vez a crise - antes de bater o Aston Villa, no fim de semana, vinha de quatro derrotas seguidas - e reduzir as decepções diante do time merengue, de quem perdeu as finais de 2017/18 e 2021/22, além de cair nas quartas de 2022/23.
Nem bem o árbitro apitou o início da partida e os ingleses já rondavam a área do Real Madrid, que optou por escalação mais conservadora, com quatro peças no meio e apenas Vini Jr. e Mbappé na frente. A pressão inicial visava derrubar a estratégia merengue.
Mas Courtois, como na decisão de 2021/22, na qual Vini Jr. marcou e o goleiro fechou o gol diante de um vibrante Liverpool, mais uma vez resolveu brilhar. Foi uma linda batalha entre o camisa 1 e Szoboszlai antes do intervalo. Em lance cara a cara, o belga desviou com o pé direito para evitar a abertura do placar. Depois voou na batida do húngaro de muito longe. Ainda saiu da área duas vezes para cortar de cabeça e realizou ao menos mais duas defesas complicadas.
O Real Madrid pouco oferecia ofensivamente. Vini Júnior até dava trabalho para Bradley, porém a marcação dupla dificultava suas investidas. O cartão amarelo por ajudar na defesa o fez 'murchar' em campo. A chance real merengue parou em defesa de Mamardashvili na batida de Bellingham.
O lance polêmico dos 45 minutos iniciais que podia mudar a história da partida veio aos 28. Szoboszlai, em mais uma tentativa de longa distância, chutou forte e a bola bateu na mão de Tchouaméni. O árbitro anotou a falta, mas o lance ocorreu dentro da área. Após longa consulta ao VAR, ficou decidido que o braço do francês estava recolhido e o placar zerado permaneceu até o descanso.
Os milagres de Courtois seguiram assim que a bola rolou na etapa derradeira. Van Dijk cabeceou na pequena área e viu o gigante espalmar. A cara de incredulidade do defensor refletia o desânimo com a partidaça do belga, que novamente salvou o Real na cabeçada de Ekitike na sequência na jogada.
O massacre deu resultado pelo alto com o argentino Mac Allister. Szoboszlai cobrou a falta na cabeça do camisa 10, que superou o paredão belga. Apenas após consulta ao VAR, em lance ajustado, veio o grito de gol dos ingleses. A festa foi gigante.
Em desvantagem, Xabi Alonso fez o que muito merengue esperava desde o apito inicial: Rodrygo na frente, ao lado de Vini Jr. e Mbappé. A equipe espanhola melhorou um pouco, enfim criando oportunidades. Nada, contudo, que pudesse modificar um triunfo gigante de um 'mordido', empolgado e bem armado Liverpool. A torcida local ainda se deliciou ao vaiar cada toque de bola de Alexander-Arnold na bola. O ex-lateral do clube jogou por 15 minutos.
Demais resultados
Atlético de Madrid 3 x 1 Union Saint-Gilloise
Bodo/Glimt 0 x 1 Monaco
Juventus 1 x 1 Sporting
Olympiacos 1 x 1 PSV
Tottenham 4 x 0 Copenhague