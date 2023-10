Liverpool, Betis e Leverkusen vencem e lideram seus grupos na Liga Europa

A- A+

Sem surpresas, Liverpool, Betis e Bayer Leverkusen venceram, nesta última quinta-feira (26), os respectivos jogos da terceira rodada da Liga Europa, terminando como líderes dos seus respectivos grupos e pensando cada vez mais na próxima fase.

No caso de Liverpool e Bayer Leverkusen a situação é especialmente favorável já que somam um total de três vitórias. A Roma também está no seu grupo com nove pontos em nove possíveis, depois de vencer o Slavia Praga por 2 a 0, num triunfo que contou com um gol de Romelu Lukaku.

"Controlamos o jogo durante a maior parte do tempo. Marcamos belos gols e ninguém se machucou, então foi uma noite perfeita", disse Klopp em entrevista à TNT Sports.

Passeio em Anfield



Depois de vencer o austríaco LASK e o belga Union St Gilloise nas rodadas anteriores, o Liverpool recebeu o francês Toulouse, que entrou em campo com dois pontos e portanto com capacidade de tomar a liderança, mas os ingleses foram contundentes com uma goleada de 5 a 1.

O português Diogo Jota, o japonês Wataru Endo, o uruguaio Darwin Núñez, o holandês Ryan Gravenberch e o egípcio Mohamed Salah marcaram os gols dos 'Reds' num jogo tranquilo, em que o Toulouse só causou preocupação ao empatar provisoriamente em 1 a 1 aos 16 minutos, através do também holandês Thijs Dallinga.

Esta vitória, depois da conseguida no último fim de semana no dérbi do campeonato inglês contra o Everton, reforça a confiança da equipe de Jürgen Klopp, teoricamente a grande favorita ao título nesta Liga Europa.

Sofrimento e alívio



Depois de perder na primeira rodada do grupo para o Glasgow Rangers, o Betis confirmou sua recuperação na Liga Europa ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao cipriota Aris Limassol.

O jogo no Chipre foi especialmente complicado e o Betis teve de esperar até os 75 minutos para marcar o único gol da partida, convertido por Ayoze Pérez, que aproveitou uma sobra na área após uma cabeçada de seu companheiro Assane Diao no travessão.

Momentos antes, o Aris havia mandado uma bola na trave por meio do sul-africano Mabhuti Mayambela.

"O jogo foi como esperávamos, sabíamos que não seria fácil, então no geral foi um bom jogo", comemorou o técnico chileno do Betis, Manuel Pellegrini.

No grupo C, o Betis é agora o líder isolado com 6 pontos, dois à frente do Sparta Praga e Glasgow Rangers, que também empataram sem gols nesta quinta. O Aris Limassol fecha a classificação com 3 pontos.

O Villarreal, o outro time espanhol que disputa a Liga Europa, teve seu jogo contra o Maccabi Haifa adiado devido à guerra de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas, na Faixa de Gaza.

Leverkusen vence mais uma



O Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, segue com seu ótimo início de temporada e mantém a liderança do seu grupo da Liga Europa, assim como da Bundesliga, onde também é líder.

O Qarabag do Azerbaijão chegava à BayArena empatado em seis pontos com o Bayer Leverkusen, que agora é o único líder com três pontos de vantagem sobre o adversário da noite, que é o segundo colocado.

Na vitória desta quinta-feira, o destaque foi o espanhol Alejandro Grimaldo, autor de dois gols.

No domingo, pela Bundesliga, o Bayer Leverkusen recebe outro time alemão da Liga Europa, o Freiburg, que venceu nesta quinta-feira na Sérvia o Backa Topola por 3 a 1 graças a um hat-trick de Vincenzo Grifo. O Freiburg é o segundo colocado do grupo A com 6 pontos, empatado com o líder West Ham, que foi derrotado por 2 a 1 na Grécia pelo Olympiakos (3º, 4 pontos).

Nos demais jogos da terceira rodada, o destaque foi a vitória do Olympique de Marselha por 3 a 1 sobre o AEK Atenas (2º, 4 pontos), deixando os franceses como líderes de um grupo equilibrado, no qual o holandês Ajax é o lanterna (2 pontos) depois de perder por 2 a 0 em sua visita ao Brighton (3º, 4 pontos).

