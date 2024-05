Liverpool derrota Tottenham e continua na luta pelo título do Inglês

A- A+

Está difícil, mas o Liverpool continua vivo na luta pelo título do Campeonato Inglês. O time de Jürgen Klopp derrotou o Tottenham por 4 a 2, no Anfield, pela 36ª rodada, e segue sonhando com a taça, apesar de precisar de uma combinação improvável de resultados a seu favor. Com isso, chegou aos 78 pontos, atrás de Arsenal (83) e Manchester City (82).



Já o Tottenham perdeu a oportunidade de voltar à briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A equipe do time de Richarlison ficou estacionada na quinta posição, com 60 pontos. O Aston Villa, em quarto, tem 60.



Dois foram os destaques da partida. Pelo lado do Liverpool, Salah, apesar de ter perdido um gol incrível, voltou a ser titular, após discussão com Klopp e foi um dos principais nomes do time mandante. Pelo Tottenham, Richarlison começou no banco de reservas e, quando entrou, mudou o panorama da partida. Fez gol, deu assistência e fez a partida ganhar em emoção nos minutos finais.





O Liverpool teve uma imposição absoluta no primeiro tempo e impediu que o Tottenham finalizasse a gol. Com isso, o goleiro Alisson foi apenas um espectador e pôde comemorar o gol de Salah, que selou a paz com a torcida e com o técnico Jürgen Klopp, com quem teve uma ríspida discussão no último compromisso do time no Campeonato Inglês.



O egípcio abriu o placar logo aos 15 minutos. Gakpo cruzou para Salah, que apareceu nas costas do lateral Emerson Royal para cabecear para o fundo das redes. O goleiro Vicario relou na bola, mas não conseguiu impedir que a bola estufasse a rede. Antes, Romero já havia evitado um gol ao tirar a bola em cima da linha.



O jogo continuou sendo de uma só equipe. O Liverpool, então, ampliou a vantagem aos 44. Após bela troca de passes, Alexander-Arnold cruzou, Robertson escorou e Salah finalizou para grande defesa de Vicario. A bola sobrou limpa para o camisa 26, que só empurrou.



O Liverpool voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo do adversário e fez o terceiro aos quatro. Elliott roubou a bola de Emerson Royal e cruzou. Gakpo cabeceou para o gol. O Tottenham foi responder e chegar pela primeira vez aos oito. Pedro Porro cruzou e Brennan Johnson desviou para a defesa de Alisson.



Mas não demorou para o Tottenham sofrer um novo baque. Aos 14, Elliott recebeu de Salah, cortou para a esquerda e mandou no ângulo, um golaço. O time visitante demorou, mas conseguiu diminuir aos 27. Johson avançou pela direita e cruzou. Richarlison, que acabara de entrar, marcou.



O gol deu um novo gás para o Tottenham, que fez o segundo aos 31 Richarlison fez o corta-luz e apareceu livre dentro da área para receber a bola. Ele rolou para Son Heung-Min, que bateu forte para recolocar o time visitante na partida.



Aos 34, o Liverpool teve a chance de liquidar a fatura. Após bela troca de passes, Salah recebeu praticamente em cima da linha do gol. Ele foi desviar, mas furou, desperdiçando assim uma grande oportunidade.



Nos minutos finais, o Tottenham tentou de todas as formas o terceiro gol, mas não teve sucesso e acabou derrotado. Antes do apito final, Richarlison apareceu pela esquerda e chutou. Alisson fez uma grande defesa para evitar um drama no apagar das luzes. Já Salah chegou a fazer mais um, mas o lance acabou sendo anulado.



O Tottenham volta a campo no sábado, às 11h (horário de Brasília), para enfrentar o Burnley, no Tottenham Hotspur Stadium. Já o Liverpool joga na segunda-feira, dia 13, às 16h, diante do Aston Villa, no Villa Park.

