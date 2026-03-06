Liverpool desencanta no 2º tempo, bate Wolves e avança às quartas da Copa da Inglaterra

A- A+

Fora da briga na Premier League e ciente da forte concorrência na Champions - visita o Galatasaray, terça-feira, pela ida das oitavas - o Liverpool enxerga na Copa da Inglaterra a chance mais real de título na temporada e já está nas quartas de final. Nesta sexta-feira, poupando algumas peças, a equipe necessitou de apenas sete minutos após o intervalo para encaminhar o triunfo, com dois gols em sequência. No fim, tranquilos 3 a 1 diante do Wolverhampton.



Depois de dominar toda a primeira etapa e não conseguir abrir o marcador - o goleiro Alisson foi um telespectador -, o Liverpool aproveitou dois contra-ataques rápidos na largada da segunda etapa para abrir vantagem preciosa. Robertson, em batida de longe, e Salah, concluindo na pequena área, anotaram para os visitantes. Ainda deu tempo para Jones, também finalizando de fora da área, deixar sua marca. Nos acréscimos, Hwang anotou o de honra.



Fazendo péssima campanha na Premier League, na qual é o lanterna com 16 pontos e está praticamente rebaixado, o Wolverhampton tinha na Copa da Inglaterra uma chance de oferecer algo para sua torcida celebrar. E começou o jogo buscando o campo ofensivo.



O Liverpool optou por descansar algumas peças importantes. Frimpong, Konaté, Ekitike e Wirtz, por exemplo, estavam somente na reserva. Mesmo assim, não demorou para o gigante assumir as ações no Molineux Stadium. Com menos de 15 minutos, o goleiro Johnstone trabalhou duas vezes com excelência.



Rapidamente se tornou um confronto de ataque contra defesa e o Wolverhampton mostrando o motivo de viver temporada pavorosa. Em seu estádio, não conseguia sequer contragolpear. A questão era quanto tempo conseguiria deixar a 'casinha' ilesa, tamanha a diferença apresentada em campo.





Com muita gente na área, os atacantes do Liverpool tinham dificuldade para finalizar e as oportunidades vinham em batidas de longe de Gravenberg e Mac Allister. A postura retraída dos mandantes não parecia a estratégia definida, pois a todo momento o técnico Rob Edwards pedia para os comandados saírem de trás. Sem sucesso.



Mesmo sem gana para ganhar, o Wolverhampton ao menos se satisfez em levar o 0 a 0 ao descanso. O número de finalizações serviu bem para explicar como foi a etapa: 12 a 0 para os visitantes em conclusões, mas apenas com três no alvo. Faltou capricho para Salah, Gakpo e companhia ofensiva de Liverpool.



O frágil time da casa voltou do intervalo mais atrevido e tentando se estabelecer no campo ofensivo. Deu espaços e o Liverpool precisou de apenas um ataque na etapa para abrir o marcador, em chute forte de Robertson. Salah ampliou logo a seguir, mas o auxiliar anotou impedimento. Após consulta ao VAR, com o egípcio confiante em lance válido, o gol foi confirmado e, em somente sete minutos, o Liverpool 'definiu' sua classificação



Arne Slot começou a descansar suas principais peças já de olho no jogo da Turquia pela Champions League e, mesmo assim, ainda celebrou nova bola na rede, de Jones, ampliando aos 29 minutos. O árbitro deu quatro minutos de acréscimos e Hwang aproveitou lançamento longo e desatenção de Szoboszlai para anotar o de honra do Wolverhampton.



O sorteio dos embates das quartas ocorre apenas na segunda-feira, após a conclusão dos demais jogos das oitavas de final agendados para este fim de semana.

