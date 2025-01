A- A+

CAMPEONATO INGLÊS Liverpool e Arsenal vencem e abrem distância no Inglês; Forest é goleado pelo Bournemouth Com a vitória, a equipe comandada por Arne Slot ampliou sua invencibilidade na competição para 18 partidas

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool ampliou sua invencibilidade na competição para 18 partidas após derrotar o Ipswich por 4x1, sem dificuldades, neste sábado (25), no estádio Anfield, pela 23ª rodada. Assim, a equipe vermelha chegou aos 53 pontos e tem seis de vantagem sobre o Arsenal, que venceu o Wolverhampon por 1x0.

Em boa fase e com o apoio da torcida, a equipe do técnico Arne Slot pressionou desde o primeiro minuto e foi dominante, com 72% da posse de bola e dez finalizações a zero nos 45 minutos iniciais. Assim, bastaram 10 minutos para que Szoboszlai inaugurasse o placar, após receber passe de Konaté e bater, da entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Walton.

O time da casa continuou apresentando mais volume de jogo, mas sem arriscar tanto à frente. Até que, aos 35 minutos, Gakpo cruzou da esquerda na segunda trave e Salah completou no alto para anotar seu 19º gol no Inglês. Antes do intervalo, aos 43, Gakpo ficou com a sobra, após Walton defender o chute de Szoboszlai, e só empurrou para marcar o terceiro do Liverpool.

Sem encontrar qualquer resistência do Ipswich, o Liverpool continuou dominante na etapa final. Aos 20 minutos, Gakpo aproveitou o cruzamento de Alexander-Arnold e cabeceou sem chance para Walton, ampliando a vantagem para 4x0. Já no final de jogo, aos 44 minutos, Greaves, de peixinho, descontou para os visitantes.

No sufoco

Em perseguição ao Liverpool, o Arsenal encontrou mais dificuldades diante do Wolverhampton, no estádio Molineux, mas conseguiu sair vitorioso pelo placar de 1x0. Assim, a equipe londrina chegou a 47 pontos, na vice-liderança.

O time do técnico Mikel Arteta foi para cima no primeiro tempo e ficou perto de abrir o placar, principalmente nas investidas de Havertz. Ainda no primeiro tempo, já nos minutos finais, o lateral Lewis-Skelly levou o cartão vermelho e deixou o Arsenal com dez em campo.

No segundo tempo, o Wolverhampton aproveitou a vantagem numérica e tentou ameaçar, com Matheus Cunha e Sarabia, sem sucesso. Aos 25 minutos, porém, o brasileiro João Gomes levou o segundo cartão amarelo e também deixou o campo. Três minutos depois, Gabriel Martinelli cruzou na área, Doherty tentou tirar, mas a bola sobrou para Calafiori bater cruzado e anotar o único gol do jogo.

Sensação do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest teve uma série invicta de oito partidas, sendo sete vitórias, interrompida pelo Bournemouth, fora de casa, neste sábado, com uma goleada de 5x0. Com os brasileiros Murillo e Morato em campo, os visitantes saíram atrás logo aos oito minutos, em tiro de fora de área de Kluivert. Em boa fase, os anfitriões garantiram a vitória no início do segundo tempo, com três gols de Ouattara. Semenyo fechou o placar.

Com o resultado, o Bournemouth se aproxima dos líderes, com 40 pontos, em sexto na tabela, enquanto o Nottingham Forest, apesar da manutenção do terceiro lugar, afasta-se de Liverpool e Arsenal.

Em outros compromissos desta 23ª rodada, o Everton derrotou o Brighton por 1x0, fora de casa, enquanto Newcastle fez 3x1 em visita ao lanterna Southampton e alcançou o quarto lugar na classificação, com 41 pontos.



