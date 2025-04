Liverpool é campeão inglês pela 20ª vez em sua história

A- A+

O Liverpool se sagrou campeão da Premier League 2024-2025 neste domingo (27), com uma goleada de 5 a 1 sobre o Tottenham pela 34ª rodada, um título que iguala o recorde de 20 campeonatos conquistados pelo Manchester United.

Embora o empate fosse suficiente para alcançar o objetivo, o Liverpool venceu com gols do colombiano Luis Díaz (16'), do argentino Alexis Mac Allister (24'), do holandês Cody Gakpo (34'), do egípcio Mohamed Salah (63') e um gol contra de Destiny Udogie (69'). O centroavante Dominik Solanke havia aberto o placar para o Tottenham aos 12 minutos.

Com 82 pontos, os 'Reds' têm quinze de vantagem sobre o Arsenal (67) no momento em que restam apenas doze em disputa até o fim do campeonato, deixando os 'Gunners' mais uma vez frustrados, após teverm sido vice-campeões em 2023 e 2024, atrás do Manchester City.

Na primeira temporada com o técnico holandês Arne Slot no comando, após a surpreendente saída do lendário técnico alemão Jürgen Klopp há um ano, os 'Reds' perderam a final da Copa da Liga em meados de março para o Newcastle (2 a 0), mas conseguiram garantir um título que iguala o número recorde de campeonatos conquistados por seu histórico rival, o Manchester United.

Além disso, esta vitória tem um sabor especial para o Liverpool, pois é o primeiro campeonato desde 1990 que pode ser comemorado com seus torcedores. Em 2020, os 'Reds' quebraram um jejum de trinta anos, mas sem grandes comemorações, devido à pandemia da Covid-19 e aos jogos em estádios vazios.

Uma imagem em forte contraste com a atmosfera em Anfield deste domingo, com suas arquibancadas cobertas de vermelho e onde a festa começou horas antes do início da partida e culminou com uma exibição de gala dos novos campeões.

Os dez últimos campeões ingleses:

2025: Liverpool

2024: Manchester City

2023: Manchester City

2022: Manchester City

2021: Manchester City

2020: Liverpool

2019: Manchester City

2018: Manchester City

2017: Chelsea

2016: Leicester

Clubes mais vezes campeões da história do campeonato inglês:

1. Manchester United e Liverpool (20 títulos)

3. Arsenal (13)

4. Manchester City (10)

5. Everton (9)

6. Aston Villa (7)

7. Chelsea, Sunderland (6)

9. Newcastle, Sheffield Wednesday (4)

