A- A+

futebol Liverpool e Chelsea empatam no Campeonato Inglês Liverpool saiu na frente aos seis minutos com um gol do holandês Ryan Gravenberch, mas o Chelsea chegou ao empate ainda no primeiro tempo

Liverpool e Chelsea empataram em 1 a 1 neste sábado (9), um resultado que não serve para nenhuma das duas equipes em seus objetivos nesta reta final do Campeonato Inglês.

Para os 'Blues', que ocupam a nona posição e não têm mais chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões, o empate serve para encerrar a série de seis derrotas seguidas antes da final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no sábado que vem.

Já os 'Reds', em quarto, ainda não conseguiram garantir vaga na Champions.

Jogando em casa, o Liverpool saiu na frente aos seis minutos com um gol do holandês Ryan Gravenberch, aproveitando assistência do jovem atacante Rio Ngumoha, de 17 anos, titular no lugar do lesionado Florian Wirtz.

Mas o Chelsea chegou ao empate ainda no primeiro tempo (35') em uma cobrança de falta de Enzo Fernández que entrou no goleiro Giorgi Mamardashvili.

O time londrino poderia ter saído com a vitória se não fosse impedimento de Marc Cucurella na jogada que invalidou o gol de Cole Palmer logo depois do intervalo (49').

O susto acordou o Liverpool que dominou o segundo tempo e também teve um gol anulado por impedimento de Cody Gakpo antes de Curtis Jones marcar (58').

Os 'Reds' mereciam a vitória pelo número de chances criadas, como nos chutes de Dominik Szoboszlai, o primeiro defendido pelo goleiro Filip Jorgensen (59') e o segundo que parou na trave (71'), e uma cabeçada do capitão Virgil van Dijk que passou por cima do travessão (79').





Veja também