Premier League Liverpool e Leicester vencem em casa e seguem na luta por seus objetivos Ambas equipes venceram partidas com placares apertados

Com a vitória sobre o Nottingham Forest por 3x2, o Liverpool manteve o direito de acreditar em disputar um torneio europeu na próxima temporada, neste sábado (22) pela 32ª rodada da Premier League, enquanto o Leicester somou três pontos cruciais em sua luta pela permanência ao derrotar o Wolverhampton pelo placar de 2x1.

Com 50 pontos, os 'Reds' (7º) têm apenas três a menos que o Tottenham (5º), que terá uma difícil visita ao Newcastle (4º) no domingo, e a quem o Liverpool vai enfrentar no dia 30 de abril.

Porém, não foi fácil o jogo contra o Forest, que foi promovido este ano e pode voltar a ser rebaixado já que está na 19ª colocação.

O placar não mudou até o segundo tempo, com os cinco gols da partida marcados em apenas 23 minutos de jogo.

O português Diogo Jota (47' e 55') colocou os donos da casa na frente e o Forest empatou em duas ocasiões (51' e 67'). Mas a comemoração do Forest durou pouco. O egípcio Mohamed Salah marcou o gol da vitória três minutos depois (70')

Na parte de baixo da tabela, o Leicester venceu de virada o Wolverhampton, que havia saído na frente por meio do atacante brasileiro Matheus Cunha (13'). O nigeriano Kelechi Iheanacho (37') e o belga Timothy Castagne (75') deram os três pontos aos 'Foxes'.

Nos demais jogos, Brentford e Aston Villa empataram (1-1), e o time de Birmingham, comandado pelo técnico espanhol Unai Emery, agora em 6º, continua sonhando com as vagas europeias.

O Leeds (16º) sofreu sua terceira derrota consecutiva ao perder em Londres para o Fulham (2-1).

