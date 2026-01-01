Liverpool empata com o Leeds em Anfield e segue em 4º na Premier League

A- A+

O Liverpool desperdiçou a chance de se aproximar do Aston Villa e viu o Arsenal ampliar a vantagem na liderança da Premier League ao empatar sem gols com o Leeds United nesta quinta-feira, no Anfield, pela 19ª rodada.



Vindo de três vitórias consecutivas, o time de Arne Slot chegou aos 31 pontos e permanece na quarta colocação. O empate acabou beneficiando os concorrentes diretos: o Arsenal lidera com folga, somando 45 pontos, seguido por Manchester City, com 40, e Aston Villa, com 39.



Empurrado pela torcida, o Liverpool teve amplo domínio territorial e terminou a partida com quase 70% de posse de bola. A equipe criou as principais chances do jogo, mas voltou a pecar na finalização. A ausência de Mohamed Salah, que disputa a Copa Africana de Nações por sua seleção, foi sentida no setor ofensivo, especialmente na definição das jogadas.

A melhor oportunidade do primeiro tempo surgiu em bola parada. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Virgil van Dijk subiu livre, mas cabeceou por cima do gol, desperdiçando a chance mais clara da etapa inicial.



No segundo tempo, o Liverpool manteve a pressão, mas passou a correr riscos defensivos. Em uma das poucas chegadas do Leeds, Calvert-Lewin chegou a balançar as redes, porém o lance foi anulado por impedimento após a intervenção da arbitragem.



Nos minutos finais, o time da casa voltou a empurrar o adversário para o campo de defesa, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Leeds, que conseguiu segurar o empate fora de casa e somar um ponto importante.



Ainda nesta quinta-feira, Crystal Palace e Fulham também ficaram no empate, por 1 a 1, no Selhurst Park. As duas equipes seguem no meio da tabela, ambas com 27 pontos.

