A- A+

FUTEBOL Liverpool ganha clássico do Everton e volta a abrir 12 pontos sobre Arsenal no topo do Inglês Com gol de Diogo Jota, Reds chegam aos 73 pontos e disparam na liderança do Inglês

O Liverpool não quer saber de dar chances ao segundo colocado Arsenal e continua disparado no topo do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, um dia após o time londrino ganhar seu jogo, os comandados de Arne Slot se deram melhor no clássico com o Everton, ganhando por 1 a 0 em Anfield, abrindo novamente cômodos 12 pontos de vantagem - 73 a 61.



Slot optou por preservar o goleiro brasileiro Alisson, recuperado de concussão, para o domingo, quando o time visita o Fulham. Mas manteve as demais estrelas e viu o arquirrival dar enorme trabalho e valorizar bastante o triunfo do Liverpool. O Everton teve um gol anulado e ainda carimbou a trave de Kelleher.

O jogo



Com Anfield lotado, o Liverpool começou o clássico em alta velocidade, sufocando o Everton e passando a impressão que não demoraria a abrir o placar. Repleto de jogadores no campo ofensivo, o líder criava e desperdiçava oportunidades em sequência. O rival não conseguia sair da defesa.



O frisson da torcida era o combustível do Liverpool. Mas, também, parecia deixar os jogadores nervosos e as finalizações eram pelo alto ou longe do alvo. Em um chutão para a frente, o Everton anotou com Beto. O auxiliar anotou impedimento, confirmado pelo VAR após longa consulta e para lamentos do atacante. Foi justamente Beto quem voltou a assustar. O atacante ganhou de Van Dijk na corrida e escolheu o canto. Caprichou tanto que acabou parando na trave.



Em dia no qual o ataque do Liverpool sofria com a pontaria, a batida de Grevenberch que desviou no marcador quase engana o goleiro Pickford. Mesmo bastante superior, o Liverpool não foi às redes antes do intervalo e viu o adversário, em raras chances, ser muito mais perigoso.

Segundo tempo



O segundo tempo começou mais aberto, com as equipes apostando na trocação. Com chances de ambos os lados, quem levou a melhor foi o líder. A defesa afastou mal aos 12 minutos, Luiz Díaz tocou de letra para Jota se livrar da marcação e mandar às redes.



Luis Díaz ainda teve oportunidade para ampliar, mas a batida forte parou no zagueiro. O colombiano deixou o campo aplaudido de pé ao ser substituído por Darwin Núñez, já no fim. Em seu primeiro lance, o centroavante uruguaio chegou na frente e desviou para o gol, levando um pontapé de Pickford. A bola, fraca, não teve o destino correto em jogada já paralisada. Apesar de reclamar do lance, os torcedores do Liverpool fizeram a festa ao apito final, após mais um passo rumo ao título.

Veja também