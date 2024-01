Liverpool goleia Chelsea e segue firme na liderança; City vence Burnley

A- A+

O Liverpool venceu com autoridade, por 4x1, o Chelsea em Anfield, pela 22ª rodada da Premier League, num jogo marcado pela grande exibição do jovem norte-irlandês Conor Bradley.

Aos 20 anos, o jogador vem ganhando destaque na lateral direita devido à ausência do lesionado Trent Alexander-Arnold e, com duas assistências e um gol, foi fundamental na contundente vitória sobre os londrinos.

Sua primeira assistência foi para o português Diogo Jota (23'), antes de ele próprio ampliar o marcador com um belo chute antes do intervalo (39').

No segundo tempo, antes de ser substituído e sair aplaudido, Bradley ainda teve tempo de dar outra assistência, desta vez para o húngaro Dominik Szoboslai (65').

O Chelsea conseguiu aproveitar uma de suas poucas chances criadas no jogo, quando o francês Christopher Nkunku finalizou com perfeição cercado pelos defensores dos 'Reds' (71').

Mas o jogo só teve uma cor, e o colombiano Luis Díaz (79') aproveitou a assistência do uruguaio Darwin Núñez para fechar a goleada.

Núñez também foi protagonista mas por seus erros, num jogo em que a bola bateu várias vezes na trave, incluindo um pênalti perdido por ele pouco antes do intervalo (45'+2).

"É preciso jogar extremamente bem para manter o Chelsea pressionado, mas a forma como começamos o jogo foi muito forte", elogiou o técnico alemão dos 'Reds' Jurgen Klopp após o jogo.

Com 51 pontos, o Liverpool continua na liderança, agora cinco à frente do Manchester City (2º) e do Arsenal (3º), embora os Citizens tenham disputado um jogo a menos.

Já o Chelsea continua preso no meio da tabela (10º), a 12 pontos da zona da Liga dos Campeões.

As duas equipes se encontrarão novamente no dia 25 de fevereiro, em Wembley, na final da Copa da Liga.

- City vence com dois de Álvarez -

Mais cedo, Julián Álvarez levou o Manchester City à vitória por 3x1 sobre o Burnley, num jogo em que o argentino comemorou seu aniversário com uma dobradinha.

O último jogador a marcar dois gols no dia do seu aniversário na Premier League havia sido James Ward-Prowse, pelo Southampton, em novembro de 2020, na vitória sobre o Aston Villa (4-3).

Os gols de 'La Araña' Álvarez no primeiro tempo (16' e 22') e do meio-campista espanhol Rodri (46') garantiram a vitória do City, apesar dos visitantes terem descontado nos acréscimos por meio do zagueiro belga Ameen Al Dakhill (90'+3).

"São bons gols para se comemorar, não é? Estou muito feliz por ele, porque ele fez uma temporada fantástica", disse Rodri sobre a dobradinha do companheiro, em entrevista ao site do City.

A outra boa notícia para os 'Citizens' é que o norueguês Erling Haaland, que estava afastado havia dois meses, saiu do banco no minuto 71 para jogar os últimos 20 minutos do jogo.

- Tottenham vence no sufoco -

Em outra partida do Campeonato Inglês disputada nesta quarta-feira, o Tottenham sofreu para vencer de virada o Brentford por 3x2.

No Estádio Tottenham Hotspur, foram os visitantes que saíram na frente com um gol do franco-argentino Neal Maupay (15'). Num início de segundo tempo sensacional, os Spurs marcaram três gols em apenas 8 minutos, por meio do italiano Destiny Udogie (48'), do inglês Brennan Johnson (49') e do brasileiro Richarlison (56').

Mas o Brentford não se rendeu e um gol de Ivan Toney, o segundo em dois jogos desde que voltou de uma suspensão, colocou mais uma vez em perigo a vitória dos donos da casa (67').

O resultado não mudou mais e o 'Spurs', com 43 pontos, subiu ao G4, empatado em pontos com o Aston Villa (5º).

