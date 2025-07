Liverpool homenageará Diogo Jota durante primeiro amistoso de pré-temporada

A- A+

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira (11) uma série de atos de homenagem a Diogo Jota e seu irmão André Silva para o próximo domingo (13), em um amistoso na cidade de Preston, o primeiro jogo dos 'Reds' desde a morte do jogador português.

Diogo Jota and Andre Silva will be commemorated with a number of tributes at our match against Preston North End. — Liverpool FC (@LFC) July 11, 2025

Jota e seu irmão morreram no dia 3 de julho em um acidente de carro no noroeste da Espanha.

O Liverpool, cujo início de pré-temporada estava previsto para a semana passada, começou a treinar na última terça-feira (8).

Apesar disso, o jogo contra o Preston North End, clube da segunda divisão inglesa, foi mantido e no calendário de amistosos de pré-temporada.

Antes da partida, o hino da torcida do Liverpool, "You'll Never Walk Alone", será executado no estádio do Preston e o clube local depositará uma coroa de flores à frente da arquibancada visitante.

Depois, será respeitado um minuto de silêncio e os telões e placas publicitárias exibirão imagens de homenagem antes do apito inicial. As duas equipes também jogarão com braçadeiras pretas.

Jota, que se casou com a mãe de seus três filhos 11 dias antes do acidente, faleceu junto com seu irmão depois que o carro em que viajavam saiu da pista e pegou fogo.

O técnico do Liverpool, Arne Slot, e vários jogadores da equipe foram ao funeral de Jotao no último sábado (5) na localidade de Gondimar, sua cidade natal.

