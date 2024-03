Liverpool já está de olho em um "novo Salah"; saiba quem é o jogador e quanto pode custar ao clube

A- A+

O Liverpool está se antecipando à possibilidade de Mohammed Salah trocar Anfield pelo futebol árabe e já se comenta que o time elegeu em um 'novo Salah'. Trata-se de Omar Marmoush, de 25 anos, também jogador do Egito. A informação é do jornal 'Bild', que garante que o Liverpool segue muito atentamente às exibições de Marmoush.

O jogador tem se destacado no Eintracht Frankfurt, mas, segundo o mesmo jornal, o gigante inglês não é o único interessado na compra do passe de Marmoush, que tem contrato até 2027 e pode custar cerca de 60 milhões de euros.

O egípcio chegou ao Eintracht no verão europeu passado, depois de se desvincular do Wolfsburgo. Tem 10 gols e 6 assistências em 21 jogos realizados na Bundesliga. Nascido no Cairo e com cidadania egípcia e canadense, Marmoush jogou 17 vezes pelo Egito, marcando quatro gols.



Veja também

SAF Presidente quer transformar Santa Cruz em SAF neste ano sem ceder patrimônio