Liverpool, Leverkusen, Milan e mais; saiba onde ver os jogos da Liga Europa desta quinta (11)

Com dois dos times favoritos jogando em casa, a Liga Europa inicia nesta quinta (11) os confrontos de ida das quartas de final.



De um lado, o Liverpool, vice-líder do Campeonato Inglês, recebe a Atalanta, em Anfield. De outro, a sensação da Europa e líder do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen, terá pela frente o West ham, na Bay Arena.



Além dessas partidas, Milan x Roma e Benfica x Olympique de Marselha também jogam nesta tarde. Todas as partidas acontecem simultaneamente às 16h.

Liverpool x Atalanta

Disputando ponto a ponto o título do Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções agora para a Liga Europa. Na última temporada de Jürgen Klopp sob o comando da equipe, o treinador busca a única conquista que ainda não tem no currículo pelos Reds e promete ir para o jogo com força máxima.

Do outro lado, a Atalanta tenta surpreender os ingleses. Atual 6º colocado do Campeonato Italiano, o time quer fazer história e chegar à semifinal da Liga Europa pela primeira vez. A equipe busca como inspiração a campanha surpreendente da Champions de 2019/20, quando, em sua primeira participação, avançou até às quartas de final.

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming)

Bayer Leverkusen x West Ham

Sensação da Europa, o Bayer Leverkusen vive uma temporada dos sonhos. Sob o comando de Xabi Alonso, os Leões podem fazer história e conquistar seu primeiro título do Campeonato Alemão este fim de semana. O time também já está garantido na final da Copa nacional, o que mantém vivo a esperança dos torcedores de conquistar a tríplice coroa.

Fazendo boa campanha no Campeonato Inglês - 7º colocado -, o West Ham deposita suas esperanças em Lucas Paquetá. O meia é um dos destaques do time e conta com oito gols e sete assistências em 36 jogos. O brasileiro divide a artilharia dos Hammers na Liga Europa com Mohamed Kudus, ambos tem quatro gols marcados.

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming)

Clássico italiano e duelo tradicional

Além desses jogos, outros dois também acontecem em mesmo horário. Jogando no San Siro, em Milão, o Milan recebe a Roma. O clássico italiano promete colocar frente a frente Rafael Leão, destaque dos Rossoneros, e Paulo Dybala, craque do time da capital. A partida terá transmissão da TV Cultura, na TV aberta, e do Star+, no streaming.

No Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica recebe o Olympique de Marselha. O confronto envolve dois times tradicionais da Europa e que já conquistaram a Liga dos Campeões - duas conquistas dos portugueses e uma dos franceses. O duelo será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

