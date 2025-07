A- A+

LUTO Liverpool pagará contrato restante à família de Diogo Jota e eternizará a camisa 20, diz jornal Atacante ainda tinha mais dois anos de vínculo com a equipe inglesa

O Liverpool pagará à família de Diogo Jota os dois anos restantes de contrato após o acidente trágico de carro que matou o jogador de 28 anos. A informação é do jornal português Record.

De acordo com informações do Record, o clube inglês vai pagar todos os valores previstos no último contrato integralmente à família de Jota, a agora viúva Rute Cardoso e os órfãos Dinis (4 anos) e Duarte (2 anos) e a caçula Rute (8 meses). Contratado pelos Reds em 2020, ele renovou por mais cinco temporadas em 2022.



O português recebia salário anual de 7,28 milhões de euros (R$ 46,4 milhões), de acordo com a plataforma especializada em finanças do esporte Capology. Ele estava entre os dez maiores vencimentos da folha salarial do time.

O Liverpool também aposentará a camisa 20, que era utilizada por ele. O clube anunciou que imortalizará a numeração em homenagem ao jogador.

Diogo Jota entrou em campo em 182 partidas, marcando 65 gols e dando 26 assistências. Na temporada passada, Diogo Jota foi peça importante na conquista da Premier League. Antes disso, havia sido campeão da Copa da Inglaterra e de duas Copas da Liga.

Jota e Cardoso se conheceram ainda nos tempos de colégio, mas se casaram apenas duas semanas atrás.

Veja também