A- A+

Futebol Liverpool perde na visita ao Toulouse, mas segue líder do Grupo E da Liga Europa Franceses venceram por 3x2, em jogo marcado por gol dos ingleses anulado nos acréscimos

Poucas horas depois de saber da libertação do pai, que estava sequestrado desde o dia 28 de outubro, o colombiano Luis Díaz foi titular no Liverpool, em Toulouse, onde os 'Reds' perderam nesta quinta-feira (9) por 3 a 2 para o time francês.

Foi pela quarta rodada do grupo E da Liga Europa, segundo mais importante torneio continental de clubes. O Liverpool venceu nas três primeiras rodadas e, apesar do revés, segue líder com 9 pontos.

O Toulouse (7 pontos) é o segundo colocado, à frente do belga Union St Gilloise (3º, 4 pontos), que perdeu por 3 a 0 no campo do austríaco LASK, que somou seu primeiros 3 pontos após perder nas três primeiras rodadas.

O Toulouse saiu na frente abrindo uma vantagem de 2 a 0 com gols do norueguês Aron Donnum (36') e do holandês Thijs Dallinga (58').

O Liverpool, terceiro colocado na Premier League, deu minutos a jogadores menos utilizados, mas após o intervalo o técnico Jürgen Klopp colocou Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Dominik Szobszlai.

Os 'Reds' diminuíram aos 73 minutos de jogo com um gol contra do venezuelano Cristian Cásseres Jr, mas o franco-camaronês Frank Magri (76') voltou a abrir vantagem para a equipe francesa.

O português Diogo Jota (89') voltou a aproximar os ingleses, que nos acréscimos (90'+7) até acreditaram que haviam chegado ao empate através do uruguaio Darwin Núñez, mas esse gol foi anulado após a consulta ao VAR por um toque de mão na bola do argentino Alexis Mac Allister no início da jogada.

Luis Díaz não marcou. Ele já havia jogado os últimos minutos da partida da Premier League, no último domingo, no empate fora de casa contra o Luton (1-1), onde marcou o gol da sua equipe e o dedicou ao pai.

A vitória desta quinta-feira desencadeou euforia no Estádio TFC, que com 32.026 pessoas – das quais 1.200 inglesas – registrou um público recorde desde a remodelação feita para receber a Euro-2016.

O Toulouse, que é apenas 14º no campeonato francês, também se vinga da goleada de 5 a 1 sofrida em Anfield contra o Liverpool, pela terceira rodada.

Veja também

Futebol Sport x Atlético-GO: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do jogo válido pela Série B