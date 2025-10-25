A- A+

premier league Liverpool perde para o Brentford, a 4ª derrota seguida na Premier League, e cai para o 6º posto O time do técnico Arne Slot foi superado pelo Brentford por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em Londres

Atual campeão, o Liverpool voltou a sofrer com sua vulnerabilidade defensiva e amargou sua quarta derrota seguida na Premier League neste sábado. O time do técnico Arne Slot foi superado pelo Brentford por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em Londres. O Liverpool permanece com 15 pontos, desceu para a sexta posição e pode cair mais colocações com os jogos que acontecem neste domingo. O Brentford subiu para o décimo posto, com 13.

O novo revés trava o que parecia ser o início de um processo de recuperação do Liverpool, que no meio da semana aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na Champions League. Como já havia acontecido nas três rodadas anteriores no campeonato nacional, o Liverpool foi vazado logo no início da partida.

Após cobrança de lateral na área, Ajer deu uma casquinha de cabeça e Ouattara aproveitou para finalizar com liberdade, de voleio, de frente para o gol, e fazer 1 a 0 aos 5 minutos. Com vantagem no placar, o Brentford se posicionou atrás, sem se preocupar com a posse de bola e procurava os contra-ataques em velocidades. Foi assim que saiu o segundo gol já no final do primeiro tempo.

Damsgaard aproveitou a defesa desorganizada do Liverpool e conseguiu um belo lançamento em diagonal para Schade, que avançou e marcou o segundo do Brentford aos 45 minutos. O Liverpool, que tentava chegava ao gol superpovoando a área rival, conseguiu diminuir no último lance da primeira etapa. O lateral Kerkez fechou para o centro da área após cruzamento rasteiro de Ekitike e só empurrou para o gol aos 50 minutos.

O Brentford conseguiu ampliar aos 15 minutos do segundo tempo. O zagueiro Van Dijk derrubou Ouattara, quando o rival saía da área Inicialmente, o árbitro marcou falta, fora da área, mas após revisão do VAR foi anota pênalti. O brasileiro Igor Thiago cobrou e marcou. Foi o sexto gol do atacante revelado pelo Cruzeiro. Ele está empatado com Semenyo e só atrás de Haaland (11) na artilharia da Premier League.

O Liverpool conseguiu diminuir aos 43 minutos, com Salah, que encerrou um jejum de mais de um mês sem marcar com a camisa do time inglês. Os visitantes aproveitaram uma falha na saída de bola do Brentford. Após cruzamento de Szoboszlai, o egípcio ajeitou com a esquerda e chutou forte, no alto, com a direita. O jogo foi até os 56 minutos do segundo tempo e terminou com intensa pressão do Liverpool em busca do empate.

Depois do quarto revés seguido fora de casa contra equipes londrinas, o atual campeão tenta se reabilitar em casa, no Anfield, contra o Aston Villa, no sábado. O Brentford enfrenta o Crystal Palace no mesmo dia.

COM GOLS DE BRASILEIROS, UNITED GANHA A 3ª SEGUIDA

O time de Manchester enfileirou a terceira vitória consecutiva na Premier League ao derrotar o Brighton, neste sábado, por 4 a 2, no Old Trafford. Matheus Cunha e Casemiro marcaram um gol cada um, e Mbeumo anotou duas vezes para os anfitriões. Welbeck e Kostoulas fizeram para os visitantes.

A vitória deixa o Manchester United com 16 pontos na quarta colocação da Premier League. O Brighton está na 13ª posição, com 12 pontos. Na próxima rodada, o United visita o Nottingham Forest, e o Brighton recebe o Leeds. Os dois jogos serão no sábado.



