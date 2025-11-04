Liverpool x Real e PSG x Bayern: veja onde assistir aos jogos da Champions desta terça (4)
Equipes se enfrentam às 17h (horário de Brasília), pela 4ª rodada da competição
Dois grandes jogos da 4ª rodada da Liga dos Campeões prometem animar os fanáticos por futebol nesta terça-feira (4). De um lado, Liverpool e Real Madrid se enfrentam em Anfield, na Inglaterra. Do outro, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique duelam no Parc des Princes, na França. Ambas as partidas ocorrem às 17h (horário de Brasília).
Liverpool x Real Madrid
Liverpool e Real Madrid voltam a se encontrar pela Liga dos Campeões após quase um ano. No último encontro entre as duas equipes, também na Inglaterra, os Reds levaram a melhor e venceram o confronto por 2 a 0.
Anfield#UCL pic.twitter.com/UN5TNq9QAu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025
Agora, no entanto, a missão deve ser um pouco mais complicada para os ingleses, que vêm de seis derrotas nos últimos oito jogos. Já o Real, após um começo de trabalho questionável de Xabi Alonso, o técnico parece estar encontrando o equilíbrio necessário para a equipe, e vem de seis vitórias seguidas.
O duelo também deve contar com um atrativo a mais: a volta de Alexander-Arnold a Anfield. O lateral inglês trocou os Reds pelos Merengues na atual temporada, desagradando os torcedores do Liverpool. Além dele, grandes nomes como Salah e Van Dijk, do lado inglês, e Vinicius Júnior e Mbappé, do lado espanhol, são presenças confirmadas no confronto.
PSG x Bayern
PSG e Bayern de Munique se enfrentaram em julho deste ano pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, os franceses levaram a melhor e venceram os alemães por 2 a 0.
Paris vs Bayern München #UCL pic.twitter.com/C7mpD2qaSm— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025
Agora, na Liga dos Campeões, PSG e Bayern se enfrentam pela liderança da fase de liga. Ambos estão empatados com nove pontos, com a equipe da capital francesa levando vantagem por ter um gol a mais que os Bávaros - 13 a 12.
Dentro de campo, o duelo colocará frente a frente o atual melhor do mundo, Dembélé, que reforça o PSG após sofrer lesão, e Harry Kane, que vem sendo um dos melhores jogadores da atual temporada e peça fundamental do Bayern.
Onde assistir
Liverpool x Real Madrid (SBT, TNT Sports e MAX)
PSG x Bayern (Space e MAX)