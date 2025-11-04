Ter, 04 de Novembro

Liga dos Campeões

Liverpool x Real e PSG x Bayern: veja onde assistir aos jogos da Champions desta terça (4)

Equipes se enfrentam às 17h (horário de Brasília), pela 4ª rodada da competição

Mbappé é um dos destaques dos jogos da 4ª rodada da Liga dos CampeõesMbappé é um dos destaques dos jogos da 4ª rodada da Liga dos Campeões - Foto: Oscar del Pozo/AFP

Dois grandes jogos da 4ª rodada da Liga dos Campeões prometem animar os fanáticos por futebol nesta terça-feira (4). De um lado, Liverpool e Real Madrid se enfrentam em Anfield, na Inglaterra. Do outro, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique duelam no Parc des Princes, na França. Ambas as partidas ocorrem às 17h (horário de Brasília).

Liverpool x Real Madrid 
Liverpool e Real Madrid voltam a se encontrar pela Liga dos Campeões após quase um ano. No último encontro entre as duas equipes, também na Inglaterra, os Reds levaram a melhor e venceram o confronto por 2 a 0.

 

 

Agora, no entanto, a missão deve ser um pouco mais complicada para os ingleses, que vêm de seis derrotas nos últimos oito jogos. Já o Real, após um começo de trabalho questionável de Xabi Alonso, o técnico parece estar encontrando o equilíbrio necessário para a equipe, e vem de seis vitórias seguidas. 

O duelo também deve contar com um atrativo a mais: a volta de Alexander-Arnold a Anfield. O lateral inglês trocou os Reds pelos Merengues na atual temporada, desagradando os torcedores do Liverpool. Além dele, grandes nomes como Salah e Van Dijk, do lado inglês, e Vinicius Júnior e Mbappé, do lado espanhol, são presenças confirmadas no confronto.

PSG x Bayern
PSG e Bayern de Munique se enfrentaram em julho deste ano pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, os franceses levaram a melhor e venceram os alemães por 2 a 0.

 

 

Agora, na Liga dos Campeões, PSG e Bayern se enfrentam pela liderança da fase de liga. Ambos estão empatados com nove pontos, com a equipe da capital francesa levando vantagem por ter um gol a mais que os Bávaros - 13 a 12.

Dentro de campo, o duelo colocará frente a frente o atual melhor do mundo, Dembélé, que reforça o PSG após sofrer lesão, e Harry Kane, que vem sendo um dos melhores jogadores da atual temporada e peça fundamental do Bayern.

Onde assistir
Liverpool x Real Madrid (SBT, TNT Sports e MAX)

PSG x Bayern (Space e MAX)
 

