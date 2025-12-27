Liverpool recebe o Wolverhampton no Boxing Day em Anfield
Veja onde assistir e confira as prováveis escalações para duelo válido pela Premier League. Os 'Reds' tentam embalar na tabela diante do lanterna da competição
O Liverpool enfrenta o Wolverhampton neste sábado, 27 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), em Anfield, pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida marca o tradicional Boxing Day do futebol inglês e terá transmissão exclusiva do Disney+.
Momento das equipes
O Liverpool ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos, e chega embalado após vencer o Tottenham fora de casa por 2 a 1. A equipe comandada por Arne Slot tenta se aproximar do grupo que briga pelas primeiras posições.
Já o Wolverhampton vive situação delicada. O time é o lanterna da competição, com apenas dois pontos somados, e ainda não venceu nenhuma partida nesta edição da Premier League.
Provável escalação do Liverpool
Liverpool:
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Ekitike.
Provável escalação do Wolverhampton
Wolverhampton:
Sá; Doherty, Krejci e Bueno; Hoever, João Gomes, André, López e Wolfe; Larsen e Hwang.
Serviço
Jogo: Liverpool x Wolverhampton
Competição: Premier League - 18ª rodada
Data: sábado, 27 de dezembro
Horário: 12h (de Brasília)
Local: Anfield, Liverpool
Onde assistir: Disney+