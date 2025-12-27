Sáb, 27 de Dezembro

Premier League

Liverpool recebe o Wolverhampton no Boxing Day em Anfield

Veja onde assistir e confira as prováveis escalações para duelo válido pela Premier League. Os 'Reds' tentam embalar na tabela diante do lanterna da competição

Os 'Reds' tentam embalar na tabela diante do lanterna da competiçãoOs 'Reds' tentam embalar na tabela diante do lanterna da competição - Foto: X/Liverpool

O Liverpool enfrenta o Wolverhampton neste sábado, 27 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), em Anfield, pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida marca o tradicional Boxing Day do futebol inglês e terá transmissão exclusiva do Disney+.

Momento das equipes

O Liverpool ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos, e chega embalado após vencer o Tottenham fora de casa por 2 a 1. A equipe comandada por Arne Slot tenta se aproximar do grupo que briga pelas primeiras posições.

Já o Wolverhampton vive situação delicada. O time é o lanterna da competição, com apenas dois pontos somados, e ainda não venceu nenhuma partida nesta edição da Premier League.

Provável escalação do Liverpool

Liverpool:
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Ekitike.

Provável escalação do Wolverhampton

Wolverhampton:
Sá; Doherty, Krejci e Bueno; Hoever, João Gomes, André, López e Wolfe; Larsen e Hwang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Wolves (@wolves)

Serviço

Jogo: Liverpool x Wolverhampton
Competição: Premier League - 18ª rodada
Data: sábado, 27 de dezembro
Horário: 12h (de Brasília)
Local: Anfield, Liverpool
Onde assistir: Disney+

