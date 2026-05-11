Liverpool revela memorial permanente para Diogo Jota e irmão em Anfield

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O Liverpool FC revelou nesta segunda-feira as primeiras imagens do memorial permanente criado em homenagem a Diogo Jota e ao irmão André Silva, mortos em julho passado em um acidente de carro na Espanha.

Batizada de “Forever 20”, a obra ficará instalada em Anfield, exatamente no local onde torcedores começaram a deixar homenagens espontâneas logo após a tragédia. Milhares de flores, cachecóis, bandeiras, cartas, pinturas e camisas de diversos clubes foram depositados na região nos dias seguintes à morte dos irmãos.



Segundo o Liverpool, o memorial foi criado para “celebrar as vidas, o vínculo entre os irmãos e o carinho demonstrado por familiares, companheiros de equipe e torcedores de todo o mundo”.



A peça central da homenagem é uma escultura em formato de coração, referência direta à tradicional comemoração de gol de Diogo Jota. O clube também explicou que o monumento foi desenhado para revelar, dependendo do ângulo, os números 20 e 30 — usados pelos irmãos ao longo da carreira.





Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026

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