Liverpool terá "grande trabalho" para substituir Klopp, admite Van Dijk

O capitão do Liverpool, o zagueiro Virgil van Dijk, reconheceu no domingo que os 'Reds' terão um 'grande trabalho' para substituir o técnico Jürgen Klopp, que deixará a equipe ao final da temporada, conforme anunciou na semana passada.

"O clube terá um grande trabalho em suas mãos, todo mundo sabe", declarou o zagueiro. "Para substituir não só o treinador, mas toda a comissão técnica. Muitas coisas vão mudar", explicou.

"Estou muito curioso para saber o que vai acontecer, mas veremos a nossa situação quando for anunciado", declarou o jogador.

O Liverpool goleou o Norwich por 5 a 2 na fase de 16-avos de final da Copa da Inglaterra no último domingo, no primeiro jogo do time desde o anúncio de Klopp.

Van Dijk afirma que, por enquanto, nada será diferente na postura do Liverpool, que lidera o Campeonato Inglês e está vivo em quatro competições.

"Nada realmente mudou. Obviamente as coisas vão mudar no final da temporada e na nova temporada, mas no momento isso não muda e temos que continuar fazendo as mesmas coisas", disse.

"Falar é mais fácil do que fazer, mas sinto que os demais jogadores também pensam assim e é meu trabalho garantir que continuemos assim", afirmou o capitão.

Os 'Reds' têm dois jogos importantes nesta semana pelo Campeonato Inglês. Recebem o Chelsea (9ª) na quarta-feira e visitam o Arsenal (3º) no próximo domingo.

