Liverpool teve forças para buscar o empate contra Bournemouth no início do jogo, mas perde de 3 a 2

O Liverpool teve forças para buscar o empate em 2 a 2 com o Bournemouth neste sábado após iniciar perdendo por 2 a 0, mas sofreu o gol no último minuto da partida no Vitality Stadium e conheceu sua primeira derrota na Premier League em 2026. O revés acontece após quatro empates seguidos.

O Liverpool soma 36 pontos, na quarta posição, e pode ser ultrapassado por Manchester United (35) e Chelsea (34), que jogam neste domingo. O Bournemouth chegou aos 30 pontos e subiu para a 15ª posição.

O jogo começou com muita movimentação do Liverpool, mas a pressão dos visitantes durou pouco. O Bournemouth acertou a marcação e chegou ao gol aos 26 minutos do primeiro tempo.

Senesi lançou alto na área do Liverpool, Van Dijk falhou na tentativa de corte, e a bola sobrou para Scott, que evitou a saída pela linha de fundo e cruzou para o meio. O atacante brasileiro Evanilson se antecipou a Joe Gomez e Alisson para finalizar com precisão e abrir o placar.

O time da casa aproveitou o fato de o Liverpool ter um homem a menos (após choque com Alisson no primeiro gol, Joe Gomez recebia atendimento médico) para ampliar aos 32. Hill avançou pela intermediária com espaço fez um lançamento preciso para Jiménez, que chutou rasteiro entre as pernas do goleiro brasileiro.

O Liverpool conseguiu diminuir no final do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Van Dijk se antecipou à zaga rival e tocou de cabeça na primeira trave.

A partida contra o Bournemouth marcou a volta de Salah ao Liverpool após a disputa da Copa Africana de Nações, e o atacante egípcio teve participação essencial no gol de empate do Liverpool no segundo tempo. Em cobrança de falta ensaiada aos 35 minutos, ele tocou de calcanhar para Szoboszlai, que chutou com categoria e superou o goleiro Petrovic.

Quando parecia que o jogo encaminhava para o quinto empate seguido do Liverpool, o Bournemouth conseguiu a vitória no último lance do jogo, aos 50 minutos. James Hill cobrou lateral longo e provocou uma confusão na área do Liverpool. Amine Adli conseguiu tocar na bola para o fundo do gol e marcar o gol da vitória.

Na próxima rodada da Premier League, o Bournemouth enfrenta o lanterna Wolverhampton no sábado. O Liverpool busca sua primeira vitória no campeonato em 2026 contra Newcastle também no sábado. Antes disso, o time enfrenta o Qarabag, do Azerbaijão, pela Champions League, na quarta-feira.



