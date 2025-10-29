Liverpool usa reservas e cai na Copa da Liga Inglesa; Chelsea, City e Arsenal avançam
Esta foi a terceira vez seguida que os Reds tropeçaram diante do Crystal Palace
O Liverpool ampliou sua crise nesta quarta-feira ao somar a quinta derrota seguida em gramados da Inglaterra. Vindo de vexames na Premier League, levou sua decepção agora para a Copa da Liga Inglesa, na qual recebeu e foi batido pelo Crystal Palace, por 3 a 0, gols de Sarr (2) e Pino, se despedindo na quarta fase após Arne Slot optar por escalação reserva. Já Chelsea, Manchester City e Arsenal confirmaram o favoritismo.
Apesar de não figurar entre as potências inglesas, o time londrino vem se tornando uma pedra no sapato dos comandados de Arne Slot, a quem proporcionou a terceira frustração seguida. O Crystal Palace desbancou o Liverpool na final da Supercopa da Inglaterra, ganhou pela Premier League iniciando a série de insucessos dos Reds, e agora o bate na Copa da Liga Inglesa.
O Liverpool entrou em campo em Anfield pressionado por quatro derrotas seguidas na Premier League, sequência que começou com revés justamente diante do Crystal Palace, oponente do dia. Ainda levou 1 a 0 do Galatasaray, pela Champions, na qual goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 para amenizar a crise.
Arne Slot não contou com peças importantes, casos de Alisson, Leoni, Garvenberch, Isak, Curtis Jones e Frimpong, machucados, e ainda não levou nem para a reserva nomes de peso, casos de Gakpo, Salah, Ekitike, Van Dick, Konate e Wirtz. Confiava em seus reservas, mostrando preocupação, ainda, com a sequência dura diante de Aston Villa, Real Madrid (Champions) e Manchester City.
Com escalação alternativa, a primeira etapa dura, de poucas oportunidades para os mandantes teve um desfecho nada animador. Um ataque envolvente aos 40 minutos acabou em gol do Crystal Palace. Joe Gomez tentou cortar o lançamento na área e acabou servindo o atacante Sarr, que bateu de primeira, sem chances para Woodman.
O Liverpool acabou acusando o golpe e, antes do intervalo, ainda deu tempo de Sarr anotar o segundo, desta vez uma pintura. O atacante tocou de letra e recebeu de volta, livre, para virar o pé e bater colocado.
A tônica não se modificou na etapa final, com o Palace apenas administrando a posse de bola e fazendo o tempo passar. A chuva forte ainda esfriou os ânimos do Liverpool, que teve Nallo expulso e nada pôde fazer diante de um adversário bem armado em campo. No fim, Pino anotou o seu, ampliando o placar.
Chelsea tem brilho de brasileiros, City leva susto, mas vira e Arsenal avança
Outros três gigantes estiveram em campo nesta quarta-feira e carimbaram a classificação. Quem se garantia bem, mas sofreu com um final maluco foi o Chelsea. Em visita ao Wolverhampton, a equipe contou com brilho e gol dos brasileiros Andrey Santos e Estêvão na vitória por 4 a 3.
O volante abriu o placar com cinco minutos, viu Tyrique George ampliar e depois roubou a bola que sobrou livre para Estêvão dar cavadinha e encobrir o goleiro, ampliando o placar para 3 a 0. Arokodare e Wolfe descontaram, ameaçando uma remontada.
Em um fim maluco, com um a menos após a expulsão de Delap, Gittens anotou o seu após duas assistências para tentar aliviar a situação do campeão mundial, ao abrir 4 a 2 aos 44 minutos. Wolfe, novamente, resgatou a esperança do Wolverhampton, mas a reação parou por aí.
O City entrou em campo com amplo favoritismo diante do Swansea após ganhar 13 dos últimos 15 jogos, sendo outros dois empates, e com sete triunfos seguidos nos quais anotou impressionantes 22 gols.
Tamanha superioridade fez o técnico Pep Guardiola descansar importantes peças, deixando Donnarumma, Phil Foden, Savinho, Gvardiol, O'Reilly e Matheus Nunes. Com escalação mexida, a equipe acabou surpreendida com somente 11 minutos.
Mesmo com linha de cinco na defesa, o Swansea saiu bem para o ataque com toques de bola no chão. Franco recebeu na entrada da área e acertou linda batida no ângulo, abrindo o marcador com uma pintura. Doku deixou tudo igual ainda na etapa inicial.
Depois do susto inicial e de enorme sofrimento com a retranca, a virada do Manchester City veio após o intervalo, com Marmoush recebendo na área pela direita e soltando uma bomba, indefensável para o goleiro. Cherki, nos acréscimos, fechou o placar.
No Emirates Stadium, o Arsenal esbarrou na retranca do Brighton na primeira etapa, mas chegou aos gols da vitória no segundo tempo, com Nwuneri e Saka definindo os 2 a 0. Outro jogo interessante foi entre o atual campeão Newcastle, de Bruno Guimarães e Joelinton, que defendeu seu título bem diante do Tottenham de Richarlison ao ganhar também por 2 a 0, gols de Schar e Woltemade.