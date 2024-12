A- A+

Futebol Inglês Liverpool vence, aproveita tropeço do Chelsea e abre 7 pontos na Premier League Reds venceram seus três últimos jogos

O líder Liverpool foi o grande beneficiado no 'Boxing Day' da Premier League, nesta quinta-feira (26), com a vitória por 3x0 sobre o Leicester (18º) em Anfield e a derrota do Chelsea (2º) em casa para o Fulham (8º) por 2x1.

Nada nem ninguém detém os 'Reds', nem mesmo o gol de Jordan Ayew logo aos seis minutos de jogo para os 'Foxes'.

Jogando em casa, o time de Anfield manteve o foco e imprimiu uma pressão constante que foi recompensada com os gols de Cody Gakpo (45'+1), Curtis Jones (49') Mohamed Salah (82').

Antes de visitar o West Ham no domingo, o Liverpool ocupa o topo da tabela com 42 pontos e, ainda com um jogo a menos, abre sete de vantagem sobre o Chelsea.

O Nottingham Forest (3º, 34 pontos), que venceu o Tottenham (1 a 0), completa o Top 3 com um ponto à frente do Arsenal (4º), que na sexta-feira recebe o Ipswich (19º) e pode pular para a vice-liderança em caso de vitória.

Desde que substituiu Jürgen Klopp na pré-temporada, o técnico holandês Arne Slot transformou o Liverpool em uma máquina quase imbatível: 22 vitórias, três empates e apenas uma derrota entre todas as competições.



- Natal amargo para o Chelsea -

O Chelsea se postulava como sério candidato ao título com o campeonato no fim do primeiro turno, mas os resultados dos jogos de fim de ano não foram favoráveis.

No domingo, os 'Blues' empataram sem gols com o Everton e, quatro dias depois, saíram sem pontos de Stamford Bridge mesmo depois de conseguir abrir o placar com Cole Palmer no primeiro tempo (16').

O Chelsea parecia ter o jogo sob controle, mas o Fulham não se rendeu e o técnico Marco da Silva acertou nas alterações, conseguindo a vitória com jogadores que vieram do banco de reservas.

O empate saiu dos pés do galês Harry Wilson (82') e a virada veio nos acréscimos com o atacante brasileiro Rodrigo Muniz (90'+5), ex-Flamengo.

O Chelsea não perdia na Premier League desde o dia 20 de outubro, quando visitou o Liverpool em Anfield (2x1).

A última derrota do time entre todas as competições aconteceu em 30 de outubro, quando foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle (2x0).

O Manchester United também sai frustrado do 'Boxing Day'. Os Reds Devils (14º) de Rúben Amorim sofreu sua quarta derrota nas últimas cinco rodadas, ao cair por 2x0 diante do Wolverhampton (17º), que com o resultado deixa a zona de rebaixamento.

