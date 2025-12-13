A- A+

Premier League Liverpool vence Brighton e alivia crise; Chelsea bate Everton A vitória, a primeira no Campeonato Inglês depois de dois empates consecutivos, coloca o Liverpool na sexta posição provisória com 26 pontos, dois atrás do Top 4, que para no Chelsea

O Liverpool venceu o Brighton por 2 a 0 neste sábado (13), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, com o retorno de Mohamed Salah a campo, enquanto o Chelsea entrou no Top 4 provisoriamente com a vitória sobre o Everton pelo mesmo placar.

Em Anfield, e com todos os olhares específicos para Salah no banco de reservas, Huko Ekitike abriu o placar para os 'Reds' aos 45 segundos de jogo.

O zagueiro Joe Gomez, que fez assistência para Ekitike, foi substituído por lesão (25') e o técnico Arne Slot decidiu colocar Salah em campo.

Por exemplo, que depois de ficar na reserva por três jogos críticos ou do clube em entrevista, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Inter de Milão na última terça-feira pela Liga dos Campeões. Em seu retorno, foi decisivo.

No segundo tempo, Salah cobrou escanteio para Ekitike marcar o segundo do Liverpool (60').

Nos acréscimos, o craque egípcio quase deixou o dele depois de receber de Federico Chiesa, mas finalizou por cima do gol (90'+3).

A vitória, a primeira no Campeonato Inglês depois de dois empates consecutivos, coloca o Liverpool na sexta posição provisória com 26 pontos, dois atrás do Top 4, que para no Chelsea.

Os 'Blues', que receberam o Everton em Stamford Bridge, mataram o jogo no primeiro tempo com gols de Cole Palmer (21') e Malo Gusto (45+1').

O time do técnico Enzo Maresca encerrou assim uma série de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas entre todas as competições) e ficou a cinco pontos do líder Arsenal, que entra em campo ainda neste sábado, contra o lanterna Wolverhampton.

Veja também