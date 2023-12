A- A+

Campeonato Inglês Liverpool vence de virada em visita ao Crystal Palace e é líder provisório do Inglês Salah fez um dos gols da vitória do Liverpool

O Liverpool conseguiu vencer fora de casa neste sábado (9) o Crystal Palace (2-1), resultado que coloca os 'Reds' na liderança provisória na abertura da 16ª rodada da Premier League.

Os jogadores comandados pelo técnico Jurgen Klopp tiveram de esperar até à reta final da partida para virar o placar, depois de os 'Eagles' terem aberto o placar já no segundo tempo, com um pênalti convertido pelo francês Jean-Philippe Mateta (57').

Mohamed Salah empatou o jogo marcando seu 200º gol com a camisa do Liverpool contando todas as competições, segundos depois de o ganês Jordan Ayew ter sido expulso por receber um segundo cartão amarelo (76').

Na reta final da partida, o Palace também sofreu a perda do goleiro titular Sam Johnstone (87'), lesionado, mais um golpe na sua forte resistência.

Por fim, o jovem Harvey Elliot, no primeiro dos 10 minutos de acréscimos, marcou o gol da vitória dos visitantes com um brilhante disparo de pé esquerdo de fora da área (90'+1).

Com 37 pontos, o Liverpool é o líder provisório, à espera do jogo entre Arsenal (2º, 36 pontos) que tem um desafio difícil: visita o Aston Villa (3º, 32 pontos) também neste sábado às 14h30 (horário de Brasília).

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Liverpool 1 - 2

Brighton 1-1 Burnley

Wolverhampton 1-1 Nottingham

Manchester United 0-3 AFC Bournemouth

Sheffield United 1-0 Brentford

(14h30) Aston Villa - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Everton - Chelsea

Fulham - West Ham

Luton Town - Manchester City

(13h30) Tottenham - Newcastle

