Futebol Internacional Liverpool vence Everton com dois de Salah e alcança Tottenham e Arsenal na liderança Confira os resultados e os jogos da nona rodada do campeonato inglês

O Liverpool, que disputou mais da metade do jogo em superioridade numérica, sofreu para vencer o Everton (16º) por 2 a 0, neste sábado (21), no clássico que abriu a nona rodada da Premier League, agora liderada provisoriamente pelos 'Reds'.

Com melhor saldo de gols, o Liverpool soma 20 pontos, os mesmos do Tottenham (2º) e do Arsenal (3º), que jogam respectivamente na segunda-feira contra o Fulham (12º) e neste sábado contra o Chelsea (11º).

Uma dobradinha do egípcio Mohamed Salah (75', de pênalti, e 90+7') ajudou o Liverpool a dar o primeiro golpe na acirrada parte superior da tabela, com o Manchester City (4º), que sofreu duas derrotas consecutivas e está a dois pontos do trio que lidera.

O Liverpool teve amplo domínio neste que foi o 243º 'Merseyside derby', mas esbarrou na defesa dos 'Toffees', que jogaram a partir dos 37 minutos com dez jogadores devido à expulsão de Ashley Young, que recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta cometida sobre o colombiano Luís Diaz.

O atacante deu muita dor de cabeça para os jogadores do Everton com seus avanços pela esquerda. Ele quase provocou um pênalti de Nathan Patterson (71'), antes de obter a penalidade um minuto depois, após um cruzamento em que a bola tocou a mão de Michael Keane.

Salah superou o goleiro Jordan Pickford, antes de marcar seu sétimo gol no campeonato em um contra-ataque, já nos acréscimos.

Os Reds perderam apenas um dos últimos 29 clássicos de Merseyside e permanecem invictos em Anfield diante da torcida contra o Everton desde 1999.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília0 e classificação:

Sábado:

Liverpool - Everton 2 - 0

AFC Bournemouth - Wolverhampton

Newcastle - Crystal Palace

Brentford - Burnley

Manchester City - Brighton

Nottingham - Luton Town

(13h30) Chelsea - Arsenal

(16h00) Sheffield United - Manchester United

Domingo:

(12h30) Aston Villa - West Ham

Segunda-feira:

(16h00) Tottenham - Fulham

