Futebol Liverpool vence Fulham e abre vantagem nas semis da Copa da Liga Com o resultado, os 'Reds' vão a Londres daqui a duas semanas precisando de apenas um empate para garantirem vaga na decisão do torneio

O Liverpool, que foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, conseguiu uma virada e derrotou o Fulham por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), em Anfield, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Com o resultado, os 'Reds' vão a Londres daqui a duas semanas precisando de apenas um empate para garantirem vaga na decisão do torneio, que o clube já venceu nove vezes, a última em 2022.

Na outra semifinal, o Middlesbrough bateu o Chelsea em casa por 1 a 0 na terça-feira e vai a Stamford Bridge também em vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 23 de janeiro.

O Liverpool segue vivo em quatro competições. Além da Copa da Liga, é o líder do Campeonato Inglês depois de 20 rodadas, está classificado para as oitavas de final da Liga Europa e para a fase de 16-avos de final da Copa da Inglaterra.

Para o jogo desta quarta-feira, sem o egípcio Mohamed Salah, que está se preparando com a sua seleção para a disputa da Copa Africana de Nações, o técnico Jürgen Klopp fez várias alterações na equipe, que demorou a se encontrar em campo.

O cenário ficou ainda mais complicado quando o Fulham abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Andreas Pereira aproveitou uma bola perdida de Virgil Van Dijk e passou para Willian, que limpou a marcação e bateu rasteiro para superar o goleiro Caoimhin Kelleher.

O gol foi praticamente a única ação de perigo do time visitante antes do intervalo, diante de um Liverpool superior na partida, mas sem eficiência no ataque.

Os 'Reds' continuaram pressionando no segundo tempo e finalmente chegaram ao empate com um chute de fora da área de Curtis Jones (68'), que contou com o desvio de Tosin Adarabioyo antes de balançar as redes.

O segundo do Liverpool veio apenas dois minutos depois, quando Darwin Núñez cruzou pela esquerda e Cody Gakpo bateu de primeira para virar a partida (71').

Na reta final, o goleiro Bernd Leno salvou o Fulham de levar o terceiro ao defender um chute à queima-roupa de Núñez.

A partida de volta será disputada no estádio Craven Cottage, do Fulham, na quarta-feira, dia 24 deste mês. O prêmio será disputar a final no domingo, 25 de fevereiro, em Wembley, contra o Middlesbrough (da segunda divisão) ou o Chelsea.

"Não foi o nosso melhor jogo, não é algo que importe neste momento. Se quisermos chegar à final precisamos fazer um jogo muito bom no estádio do Fulham para conseguir um bom resultado", alertou Jürgen Klopp.

Após uma sequência pesada de jogos, o Liverpool terá agora dez dias de descanso até o duelo fora de casa contra o Bournemouth pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Três dias depois, o time visitará o Fulham com a missão de confirmar a classificação para a final da Copa da Liga.

-- Resultados dos jogos de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa:

- Terça-feira:

Middlesbrough (2ª) - Chelsea 1 - 0

Gol:

Middlesbrough: Hackney (37')

- Quarta-feira:

Liverpool - Fulham 2 - 1

Gols:

Liverpool: Jones (68'), Gakpo (71')

Fulham: Willian (19')

NOTA: Os jogos de volta serão disputados nos dias 23 e 24 de janeiro. A final está programada para 25 de fevereiro, em Wembley.

