A- A+

Futebol Liverpool vence na visita ao Club Brugge (2-0) com 2 gols de Isak pela 5ª rodada da Champions Três dias após golear por 4 a 0 o Manchester United pelo campeonato inglês, os 'Reds' confirmaram seu bom momento ao retomar o rumo na Champions

Com dois gols do centroavante sueco Alexander Isak, o Liverpool venceu o Club Brugge por 3 a 0, nesta quarta-feira (25), no estádio Jan Breydel, chegando a quatro vitórias em cinco partidas da Champions e se posicionando no pelotão de frente da classificação.

Três dias após golear por 4 a 0 o Manchester United pelo campeonato inglês, os 'Reds' confirmaram seu bom momento ao retomar o rumo na Champions, vinte dias depois de sua primeira derrota na temporada, ocorrida em Istambul, diante do Fenerbahçe.

No confronto entre as duas equipes, que já haviam se enfrentado três vezes no passado, sempre em finais europeias (a Copa da Uefa de 1976, em jogos de ida e volta, e a Copa da Europa de 1978, com vitória britânica em ambas), a última palavra coube, mais uma vez, aos 'Reds'.

Um gol aos 13 minutos e outros dois marcados na reta final da partida permitiram à equipe dominar o duelo na casa do Brugge, que vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas, sobre Inter de Milão, Lens e PSV Eindhoven.

Um corte malfeito pelo goleiro suíço Jan Sommer foi aproveitado pelo oportunista Alexander Isak: restou ao sueco apenas empurrar a bola para a rede, após a recuperação de bola de Bradley Barcola e a assistência de Dominik Szoboszlai.

"Uma vitória perfeita fora de casa, eu diria", disse Isak à TNT Sports. "Estou em um bom momento, assim como a equipe, o que é o mais importante. Espero que, daqui para frente, as coisas melhorem ainda mais".

"O ataque, de modo geral, está começando a engrenar. Temos muitas variações e, independentemente de quem entre em campo, nosso ataque é perigoso", acrescentou o esguio atacante sueco.

O goleiro brasileiro Alisson e seus companheiros, que haviam sofrido 10 gols nos quatro primeiros jogos fora de casa nesta temporada europeia, desta vez não foram vazados. Isso ocorreu apesar da ausência de Virgil van Dijk. O zagueiro holandês permaneceu no banco de reservas, assim como Alexis Mac Allister e Rio Ngumoha. Os três entraram em campo apenas na reta final da partida.

O Liverpool lamentou a lesão do jogador da seleção espanhola Víctor Muñoz, que sentiu o joelho antes do intervalo.

Na reta final, Florian Wirtz (79') e Isak (82') selaram a vitória dos 'Reds'.

Veja também