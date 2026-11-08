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PREMIER LEAGUE Liverpool vence o Crystal Palace e espanta má fase; Chelsea é surpreendido por lanterna O bom resultado leva o gigante novamente para o G-4 da Premier League

Após duas derrotas consecutivas na temporada, o Liverpool venceu o Crystal Palace na manhã deste domingo (08), por 3 a 1, no Selhurst Park Stadium, em Londres. A partida foi válida pela 10ª rodada da Premier League e os gols foram anotados por Mac Allister e Florian Wirtz.

O bom resultado leva o gigante novamente para o G-4 da Premier League. No último final de semana, a equipe perdeu para o Arsenal dentro de casa, por 1 a 0. E no meio de semana outro revés, desta vez pela Champions League, diante do Fenerbahçe, por 3 a 2, na Turquia.

Por outro lado, o Crystal Palace agora amarga a lanterna do campeonato, com apenas sete pontos, e chega à quarta derrota consecutiva. Agora os clubes terão um intervalo sem partidas com a Data Fifa em vigor.

O jogo

Embora tenha atuado fora de casa, o time comandado por Andoni Iraola não teve dificuldades para superar o adversário. No primeiro tempo, os visitantes comandaram a posse de bola e não permitiram muitas oportunidades contra o gol defendido pelo goleiro Alisson.

O noruguês Strand Larsen chegou a anotar para o Crystal Palace no início do confronto, mas o VAR analisou o lance e assinalou impedimento. Aos 40 minutos, o argentino Mac Allister aproveitou o cruzamento de Szoboszlai em cobrança de falta e cabeceou firme, no fundo das redes de Henderson.

Na segunda etapa, o time de vermelho não demorou para aumentar o placar e chegou ao segundo gol. Barcola saiu em velocidade no lado direito e cruzou rasteiro para a grande área. O alemão Florian Wirtz pegou de primeira e acertou o canto direito do goleiro, que nem chegou a pular.

O centroavante Alexander Isak anotou o último gol do Liverpool na partida. O camisa 9 recebeu dentro da área, deu um belo corte no zagueiro, e bateu no canto de Henderson. Ele chegou ao 8º gol na temporada e tem o dobro de redes balançadas da temporada passada.

Nos acréscimos da partida, o árbitro assinalou pênalti contra o Liverpool, em lance envolvendo o lateral Kerkez. Na cobrança, o inglês Eddie Nketiah bateu forte e não deu chances ao goleiro brasileiro.

Mesmo com o gol sofrido no final do embate, o goleiro Alisson foi um dos destaques da equipe. Ele chegou a fazer boas intervenções e impediu uma possível reação do Crystal Palace no início do segundo tempo. Em um dos lances, o brasileiro foi corajoso para abafar o atacante Yéremy Pino dentro da área.

Chelsea é surpreendido pelo Sunderland

Em busca de uma consistência na temporada, o Chelsea perdeu para o Sunderland neste domingo, em partida realizada no Stadium of Light. O time mandante conseguiu uma vitória apertada, por 1 a 0, com gol anotado por Enzo Le Fée, de pênalti, ainda no primeiro tempo do embate.

O resultado negativo faz com que o time de Xabi Alonso perca uma posição na tabela para o próprio Liverpool, ficando com a 5ª colocação. Após um belo jogo diante do Manchester United, o brasileiro Estêvão retornou ao banco de reservas e foi acionado no intervalo da partida, no lugar do zagueiro Colwill.

Agora o Sunderland deixa a lanterna da competição e ultrapassa o gigante Manchester United, que está na penúltima posição.

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