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Futebol Liverpool vence Villarreal de virada na 3ª rodada da Champions Com nove pontos, os ingleses mantêm 100% de aproveitamento na Champions e encaminham a classificação direta para as oitavas de final

O Liverpool venceu o Villarreal por 4 a 3 nesta terça-feira (20) em Anfield, após sair perdendo por 2 a 0, na 3ª rodada da Liga dos Campeões.

Os espanhóis abriram vantagem no início da partida com os gols de Georges Mikautadze (4') e Sergi Cardona (25'), mas os 'Reds' conseguiram empatar antes do intervalo marcando com Alexis Mac Allister (36') e Ronald Araújo (45'+2).

No segundo tempo, Mac Allister (65') virou o placar para o Liverpool, que chegou ao quarto gol logo depois com Florian Wirtz (68').

Na reta final, o Villarreal ainda diminuiu com Tani Oluwaseyi (87'), mas já não havia mais tempo para evitar a derrota.

Com nove pontos, os ingleses mantêm 100% de aproveitamento na Champions e encaminham a classificação direta para as oitavas de final.

Já os espanhóis sofrem sua segunda derrota na competição e ficam em situação complicada antes de receberem o Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu.

Villarreal não se intimida

O Villarreal não se intimidou com a atmosfera em Anfield e começou a partida pressionando os donos da casa.

O primeiro gol do time espanhol saiu após uma falha do capitão do Liverpool, o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, que cabeceou uma bola para trás tentando o recuo para o goleiro Alisson e acabou entregando um presente para Mikautadze abrir o placar.

Desajustado e sem conseguir criar, o time inglês tentava atacar, mas o Villarreal continuou confortável no jogo e conseguiu aumentar a vantagem em um contra-ataque coletivo que terminou com o gol de Cardona.

Perdendo por 2 a 0, os 'Reds' pareciam completamente entregues, mas aproveitaram sua primeira grande chance para voltar ao jogo.

Reação do Liverpool

Mac Allister apareceu na primeira trave e desviou um escanteio cobrado por Kostas Tsimikas para diminuir. E o gol despertou seus companheiros.

O próprio Mac Allister teve uma grande chance segundos depois (39') que foi para fora, até que, aproveitando o embalo, veio o empate.

O jovem Rio Ngumoha, muito ativo durante toda a partida, cruzou na área e Ronald Araújo aproveitou a indecisão da defesa do Villarreal para empatar de cabeça.

No segundo tempo, o Liverpool dominou as ações e conseguiu o gol da virada com os mesmos protagonistas: assistência de Ngumoha e finalização de Mac Allister.

Apenas três minutos depois, Florian Wirtz, que entrou no intervalo no lugar de Araújo, nocauteou de vez os visitantes, que ainda marcaram mais um com Oluwaseyi.

A importante vitória vem num momento delicado no calendário do Liverpool: nas próximas duas semanas, o time receberá Brighton e Arsenal pela Premier League e, nesse meio-tempo, enfrentará o Chelsea nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

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