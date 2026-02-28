Liverpool vence West Ham e sobe para a quinta posição na Premier League

A- A+

O Liverpool teve uma tarde relativamente tranquila com a vitória por 5 a 2 em casa contra o West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, neste sábado, pela 28ª rodada da Premier League.

A vitória coloca os 'Reds' na quinta posição e os deixa a um passo da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O time do técnico Arne Slot tem agora 48 pontos, três a mais que o Chelsea (6º, com 45), que visita o líder Arsenal no domingo, e coloca pressão sobre o Manchester United (4º, também com 48), que enfrenta o Crystal Palace também no domingo.

O quinto colocado da Premier League tem grandes chances de garantir uma vaga na Champions, considerando o desempenho impressionante dos clubes ingleses nas competições europeias atuais.

No entanto, isso ainda precisa ser confirmado, então, por enquanto, a classificação para a Liga dos Campeões está limitada aos quatro primeiros colocados.

O Liverpool conquistou sua quarta vitória em cinco jogos, reduzindo para três pontos a diferença em relação ao terceiro colocado, o Aston Villa, que sofreu uma dura derrota de 2 a 0 para o lanterna Wolverhampton na sexta-feira.

Em Anfield, neste sábado, a defesa dos 'Reds' mais uma vez não convenceu, mas a equipe garantiu a vitória graças à eficiência no ataque.

O francês Hugo Ekitiké abriu o placar logo no início, dominando a bola com o pé esquerdo e ajustando com o direito, para marcar seu 16º gol na temporada em todas as competições (5').

Ekitiké voltaria a se destacar ao longo da partida dando uma assistência para seu companheiro argentino Alexis Mac Allister fazer 3 a 0 no fim do primeiro tempo (43') após um escanteio mal afastado pelo West Ham, e também deu a assistência para o holandês Cody Gakpo (70') fazer 4 a 1 para o Liverpool.

Os outros gols dos 'Reds' foram marcados pelo capitão holandês Virgil van Dijk, de cabeça após um escanteio (24'), e um gol contra do francês Axel Disasi que fechou o placar na reta final (82').

Já os dois gols do West Ham, tanto o do tcheco Tomas Soucek (49', 3-1) quanto o de cabeça do argentino Taty Castellanos (75', 4-2), surgiram de erros defensivos.

Brentford vence Burnley nos acréscimos

As escassas chances de permanência do Burnley na primeira divisão sofreram mais um duro golpe com a dolorosa derrota por 4 a 3 em casa para o Brentford.

No Turf Moor, os visitantes fizeram 3 a 0 em apenas 34 minutos com Mikkel Damsgaard, Igor Thiago e Kevin Schade.

Um gol contra de Michael Kayode deu esperança aos 'Clarets' antes do intervalo, e eles chegaram a empatar com gols de Jaidon Anthony e Zian Flemming.

Flemming achou que tinha conseguido uma virada épica, mas o VAR anulou seu gol por impedimento.

Mas foi o Brentford quem conquistou a vitória quando Damsgaard marcou seu segundo gol, nos acréscimos (90'+3).

Ainda houve tempo para outra revisão do VAR negar um ponto ao Burnley, quando foi marcado um toque de mão de Ashley Barnes antes dele marcar o gol que seria de empate (90'+8).

O Everton (8º) conquistou mais uma excelente vitória fora de casa, mantendo vivas as esperanças de classificação para competições europeias na próxima temporada, com um triunfo por 3 a 2 sobre o Newcastle.

Os 'Toffees' ficaram em vantagem em três ocasiões em St. James' Park, com gols de Jarrod Branthwaite, Beto e Thierno Barry.

O Newcastle caiu para a 12ª posição, e o sucesso na temporada agora depende de atuações heroicas na Liga dos Campeões contra o Barcelona e na quinta rodada da Copa da Inglaterra, no próximo fim de semana, contra o Manchester City.

O Everton tem tido dificuldades para se adaptar à sua nova casa, o Hill Dickinson Stadium, mas como visitante só é superado pelo líder Arsenal.

Mais cedo, o Bournemouth estendeu sua invencibilidade na liga para oito jogos após buscar o empate (1-1) em casa contra o Sunderland.

O centroavante brasileiro Evanilson empatou a partida depois do gol de Eliezer Mayenda para os 'Black Cats'.

