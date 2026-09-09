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Futebol Internacional Liverpool vira diante do Atlético de Madrid na Champions; Arsenal bate Napoli Sporting também vira diante do Galatasaray, em Lisboa

O segundo dia de jogos da fase de liga da Champions League mostrou que os favoritos chegam forte para mais uma edição da principal competição da Europa. Jogando em casa, o Liverpool buscou grande virada diante de um ousado Atlético de Madrid, por 2 a 1, enquanto o Arsenal, vice-campeão, superou o Napoli na Itália por 1 a 0 em jogo no qual despediçou muitas oportunidades.

O Liverpool entrou em campo no animado Anfield com um esquema bastante ofensivo proposto por Andoni Iraola, com Wirtz, Barcola, o jovem Ngumoha e o goleador Isak para furar um possível paredão defensivo dos espanhóis.

A novidade de Diego Simeone no Atlético de Madrid foi a escalação de Julián Álvarez desde o início. O treinador prometeu resgatar o atacante argentino após a frustrada ida ao Barcelona e vem dando espaço ao jogador.

O jogo não tinha nem 30 segundos e o Liverpool já teve grande oportunidade de abrir frente. Roubada de bola e contragolpe rápido com conclusão raspando de Isak. O time madrilenho se intimidou com o susto e postava-se do meio para a frente, querendo propor o jogo.

Baena mandou a primeira boa chance espanhola pelo alto. Logo depois, em belo passe de Julián Álvarez, Llorente apareceu livre para bater deslocando o goleiro Alisson, fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti, e colocar um ousado visitante na frente do placar.

Mesmo povoando o ataque, o Liverpool não ameaçava a meta de Oblak. E ainda viu o Atlético encaixar perigosos contragolpes. Alisson evitou o pior em batida de Álvarez.

A torcida vermelha começou a mostrar desagrado nas arquibancadas, ensaiando algumas vaias, e "acordou" o Liverpool, que equilibrou as ações. Após duas grandes defesas de Oblak, enfim a igualdade, com Szoboszlai após passe de letra de Ronald Araújo.

A virada tinha tudo para sair logo no começo da etapa final. Mas Barcola decepcionou ao errar a finalização após contragolpe lindo. Nem deu tempo de a torcida protestar e Mac Allister fez o segundo em pancada de longe após blitze sufocante do Liverpool. Aliviado, Iraola vibrou efusivamente.

O treinador, sabiamente, acabou com o sistema com quatro jogadores ofensivos para reforçar a marcação após a virada. Reforçou o time e ainda deixou peças rápidas na frente caso surgisse a oportunidade para ampliar o complicado confronto. Frimpong até fez, mas estava impedido.



Gunners

O Arsenal continua bem quando o assunto é fase de liga da Champions. Nesta quarta-feira, o time de Mikel Arteta criou muitas oportunidades, mas só conseguiu o gol da vitória aos 29 minutos da etapa final, com Odegaard definindo o 1 a 0 sobre o Napoli, na Itália.

Donos da melhor campanha da fase de liga da edição passada, com oito triunfos, os ingleses protagonizaram um belo primeiro tempo em Nápoles, mas mereciam melhor sorte com grandes oportunidades desperdiçadas. Eze e Declan Rice mandaram para fora, enquanto Saka parou em grande defesa de Meret. O goleiro ainda fez milagre na cabeçada à queima roupa de Gyokeres. De Bruyne era o destaque italiano.

O Arsenal seguiu apresentando todo o seu repertório após o descanso e aumentou seu retrospecto de chances desperdiçadas de cara, desta vez com Hincapié, na pequena área, mandando por cima De tanto insistir, o vice-campeão chegou à vitória em linda troca de passes e batida forte de Odegaard. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Virada

Em outro jogo do mesmo horário, em Portugal, Sporting e Galatasaray se enfrentaram e os portugueses ganharam, de virada, por 3 a 1. Os turcos surpreenderam e abriram o marcador logo no início, com Torreira. O árbitro deu gol contra de Inácio. A igualdade surgiu com Catamo, ainda na etapa inicial.

Depois do intervalo, os portugueses aumentaram a pressão e conseguiram somar os três pontos em batida de pênalti de Suárez e com Salazar.

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