Liverpool bate Chelsea e retoma a liderança no Inglês

O Liverpool retomou a liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Chelsea neste domingo por 2 a 1, com boas atuações de Salah e Curtis Jones, no Anfield. O time comandado pelo técnico holandês Arne Slot tem 21 pontos em nove rodadas. O Chelsea estacionou nos 14 pontos e ocupa a sexta posição.



Jogando em casa, o Liverpool entrou em campo pressionado, já que mais cedo o Manchester City venceu o Wolverhampton também por 2 a 1, com um gol nos acréscimos, e chegou a 20 pontos.



A partida em Liverpool começou com muita intensidade e velocidade, mas os times não conseguiam chegar com perigo ao gol adversário.

Aos 7 minutos, Diogo Jota foi lançado e, da intermediária, partiu em velocidade em direção ao gol do Chelsea quando foi derrubado por Adarabioyo, que foi advertido com o cartão amarelo.

O português foi atendido pela equipe médica do Liverpool, e Darwin Nuñez foi chamado para iniciar o aquecimento Jota, porém, voltou ao jogo.



A primeira finalização correta da partida aconteceu aos 28 minutos quando Salah cobrou bem um pênalti e abriu o placar para o Liverpool. O atacante egípcio deslocou o goleiro Robert Sánchez e chutou no canto esquerdo. O pênalti foi sofrido por Curtis Jones após ser derrubado por Colwill.





Após o gol, Diogo Jota deixou o campo e deu lugar a Nuñez. O Liverpool voltou a marcar aos 31. Salah recebeu pela direita e cruzou para Gakpo, que livre de marcação mandou para as redes. Salah, porém, estava adiantado, e o impedimento foi marcado.



Curtis Jones voltou a ser derrubado na área do Chelsea após disputa de bola com o goleiro Robert Sánchez. O pênalti foi marcado, e o goleiro levou cartão amarelo.

Após intervenção do VAR, o árbitro voltou atrás ao considerar que Sánchez acertou primeiro a bola. O Chelsea ainda teve uma boa chance de empatar antes do intervalo, com Palmer, que finalizou para fora aos 50 minutos.



Se, no primeiro tempo, as chances agudas demoraram a acontecer, na segunda etapa as finalizações e as alterações no placar aconteceram de maneira rápida. Logo aos 2 minutos, Caicedo fez um ótimo passe para Nicolas Jackson, que ficou diante do goleiro Kelleher e marcou com tranquilidade.



Após um pequeno suspense para que a equipe de arbitragem analisasse a posição do atacante senegalês, o gol de empate foi confirmado. O Chelsea teve pouco tempo para comemorar, já que aos 5 minutos o Liverpool voltou a marcar.



Após cruzamento de Salah pela direita, Curtis Jones apareceu livre diante de Robert Sánchez e só precisou desviar a bola para colocar o Liverpool em vantagem novamente. Curtis Jones foi bastante aplaudido pela torcida de Anfield ao ser substituído por Mac Allister aos 36 minutos.



Após a agitação inicial no segundo tempo, o jogo voltou a ficar intenso fisicamente, com poucas chances claras de gol. A partida terminou com nove cartões amarelos (seis para o Liverpool), sendo cinco mostrados no segundo tempo.



Na próxima rodada do Inglês, o Liverpool tem novo clássico e enfrenta o Arsenal em Londres, no domingo. Já o Chelsea recebe o Newcastle, também no domingo.

