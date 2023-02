Liverpool x Everton; saiba onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do clássico inglês

A- A+

Buscando se reerguer na Premier League, o Liverpool recebe o Everton nesta segunda-feira (13) em Anfield, às 17h. O jogo é válido pela 23ª rodada da Primeira Divisão Inglesa. O clássico da cidade de Liverpool, ou "Derby de Merseyside", é uma das rivalidades mais tradicionais do futebol inglês.

Vivendo fases diferentes na temporada mas com o mesmo objetivo, Liverpool e Everton se enfrentam pensando apenas na vitória. Os Reds ocupam a 10° colocação, com 29 pontos, bem diferente da temporada passada, que buscaram o título da competição. Por outro lado, os Toffees, que estão em 18º com 18 pontos, têm esperança de mudança com a chegada do técnico Sean Dyche, já que brigam contra o rebaixamento.

Prováveis escalações

Liverpool - Técnico: Jürgen Klopp

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez (Phillips) e Robertson; Bajcetic, Fabinho e Henderson; Salah, Darwin Núñez e Gakpo.

Everton - Técnico: Sean Dyche

Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski e Mykolenko; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure e McNeil; Maupay.

Onde assistir: ESPN, Star

Arbitragem

Árbitro: Simon Hooper

Assistentes: Adrian Holmes e Mark Scholes

VAR: John Brooks



