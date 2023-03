A- A+

Premier League Liverpool x Manchester United é destaque da 26ª rodada da Premier League; Saiba onde assistir As equipes vivem momentos muito diferentes na temporada

O fim de semana do futebol da Premier League inglesa será marcado pelo duelo de grande rivalidade entre Liverpool e Manchester United, os dois clubes mais vitoriosos do país, pela 26ª rodada. A partida terá transmissão da ESPN Brasil, com a bola rolando a partir das 13h30.

A temporada não foi fácil para o Liverpool, com o orgulho ainda ferido após o duro golpe sofrido no mês passado, quando perdeu por 5x2 em Anfield para o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A partida de volta, em Madrid, será no dia 15 de março e uma virada épica parece uma missão quase impossível para os jogadores comandados por Jürgen Klopp.

A prioridade para os 'Reds' é agora conseguir terminar o campeonato no G4 da classificação e assim obter uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Depois de vencer o Wolverhampton por 2x0 na quarta-feira (1), o Liverpool subiu para a sexta posição e revigorou as chances de alcançar seu objetivo, embora a competição esteja acirrada no forte campeonato inglês.

O jogo de domingo contra o Manchester United, campeão no último domingo da Copa da Liga Inglesa e atualmente terceiro colocado na Premier League, se apresenta como um obstáculo muito difícil de superar, sobretudo devido ao grande momento dos 'Red Devils'.

Onde assistir: ESPN Brasil

Horário: 13h30

Local: Anfield (Liverpool)

Veja também

Náutico Após perder clássico, Náutico "vira a chave" por premiação de R$ 2,1 milhões na Copa do Brasil