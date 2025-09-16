A- A+

EX-JOGADOR Livre de processo por fraude, Roni, ex-Fluminense, investe nos mercados de ingressos e eventos Transações com mandos de campo levaram empresário a dormir uma noite na cadeia, em 2019, em investigação hoje arquivada

Verdadeira febre do futebol brasileiro na década passada, o mercado da venda de mandos de jogos podia ser personificado em Roni.



O ex-jogador de Fluminense e seleção brasileira abriu uma empresa que pagava pelo direito de organizar partidas em troca das receitas com bilheteria, camarotes e publicidade.



Levou as principais equipes do país para se enfrentar em cidades como Manaus, Cariacica (ES), Belém, Natal, Londrina (PR) e Brasília e movimentou milhões. Tudo ia bem até maio de 2019, quando ele deixou um desses jogos (Botafogo x Palmeiras, no Mané Garrincha) levado por agentes da Polícia Civil.

Roni foi acusado, assim como outras seis pessoas, de fazer parte de um esquema que fraudou borderôs de 18 partidas entre 2015 e 2017 no Mané Garrincha. A investigação policial apontou para uma suposta maquiagem na arrecadação com o objetivo de fugir de taxas mais altas de aluguel e sonegar impostos. Eles teriam deixado de pagar mais de R$ 300 mil.





O grupo passou apenas uma noite detido. Mas o processo se arrastou por quase seis anos devido à pandemia e às trocas de competência na Justiça. Em fevereiro deste ano, foi arquivado pelo Ministério Público do Distrito Federal após a Receita Federal informar que “não identificou lançamento de créditos tributários constituídos contra os investigados”.

— Foi um negócio que tomou uma proporção muito grande. Se eles tinham essa intenção de me acusar de sonegação, era só ter me chamado. Nós teríamos aberto todas as planilhas de jogos, todos os sistemas. Até porque não havia nada a esconder. E, se tivesse alguma coisa errada, com certeza a gente pagaria — comentou Roni. — Mas é página virada.

O episódio chegou a render problemas, como a dificuldade para conseguir empréstimos bancários durante a pandemia ou a ameaça da Fifa de não lhe conceder a licença de agente de futebol. Mas, hoje, de fato a página foi virada, e não apenas pelo arquivamento do processo.

Roni segue atuando no mercado de venda de mando, que nem é mais seu principal negócio.

O empresário se estabeleceu no ramo da comercialização de ingressos e acesso aos estádios, o que inclui a tecnologia de reconhecimento facial, pela Ingresso S/A, que também gere programas de sócio-torcedor. A cartela de clientes conta com clubes das quatro divisões nacionais, como Vitória, Mirassol, Remo, Guarani e Treze. Na área de entretenimento, Roni atua por meio da Meu Bilhete, especializada em eventos como festivais, shows e feiras.

O ex-jogador ainda está à frente da empresa de agenciamento de atletas Golden7 Soccer. São poucos clientes, como Adson, do Vasco, e o ex-Grêmio Everton Galdino, hoje no FC Tokyo, do Japão.

A diversificação tem mais a ver com as mudanças do mercado do que com o processo enfrentado na Justiça, segundo ele. A prática da venda de jogos tem encolhido, enquanto a indústria de grandes eventos, paralela ao avanço tecnológico dos sistemas de bilhetagem, se revelou um filão.

— Para você ter uma ideia, em 2024 a gente faturou R$ 18 milhões. E agora, só nos primeiros 6 meses de 2025, já batemos essa meta — comemora o ex-jogador.

Apesar da realização profissional, Roni não se dá por satisfeito. Ainda sem um clube grande de Rio ou São Paulo como cliente da Ingresso S/A, ele sonha em retomar a parceria com o Fluminense que tanto deu certo nos anos 1990 e 2000, só que como responsável pela gestão da venda de ingressos, do acesso ao Maracanã nos jogos do clube e do programa de sócio-torcedor.

— Já falei algumas vezes sobre isso com o Mário (Bittencourt, presidente do Flu) e logo, logo vou apresentar um projeto exclusivo montado para eles.

